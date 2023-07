Elon Musk ustanovil novo podjetje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šef Tesle Elon Musk je sporočil ustanovitev zagonskega podjetja na področju umetne inteligence. Novo podjetje se imenuje xAI in vključuje več inženirjev, ki so delali v podjetjih, kot sta OpenAI in Google, poroča BBC.