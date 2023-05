Goljufivi dijaki naj bi maturirali s pomočjo umetne inteligence

Kljub prepovedi je morda uspelo več nemškim dijakom v Hamburgu na maturitetni izpit pretihotapiti mobilne telefone, poroča severnonemška javna radiotelevizija NDR. Zagotovo si je s pomočjo aplikacije ChatGPT na svojem pametnem telefonu pomagal vsaj eden od dijakov, saj so ga zasačili pri goljufiji.

Goljufivega dijaka je odkril učitelj, ki je tudi zasegel telefon, na katerem je bila odprta aplikacija ChatGPT. Dijak je nato vstal s stola in zapustil učilnico.

Kot so za omenjeno televizijo potrdile šolske oblasti, obstaja še več drugih sumljivih primerov, saj so učitelji pri popravljanju izpitov opazili netipične formulacije. Šole so nato uporabile programsko opremo za preverjanje odgovorov, ki je nakazala, da so bila nenavadna besedila morda ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

Po mnenju šolske pravne službe pa poskusov goljufije ni mogoče z gotovostjo dokazati. Koliko študentov je goljufalo na izpitih, še ni jasno. Primeri domnevnih goljufij naj ne bi bili sistematično raziskani.