Nekdanji nemški nogometni velikan Hamburger SV se bo vrnil v elitno konkurenco nemške bundeslige. V soboto je z zmago v predzadnjem krogu druge bundeslige proti Ulmu potrdil uvrstitev v prvo ligo v naslednji sezoni. Po slavju na stadionu in v mestu so sledili še navijaški neredi, en navijač je huje poškodovan.

Hamburger SV je iz prve bundeslige izpadel leta 2018, kar se je enemu od ustanovnih klubov tega tekmovanja iz leta 1963 zgodilo prvič v zgodovini. Kar šest poskusov vrnitve je bilo neuspešnih, v sedmem je Hamburgu le uspelo. Na domačem stadionu so v soboto nogometaši Hamburga s 6:1 premagali Ulm in imajo krog pred koncem sezone zagotovljeno vsaj drugo mesto, ki neposredno vodi v prvo ligo. Zmago so številni med 57.000 navijači na slovitem Volksparkstadionu pospremili z vdorom na igrišče.

Kot so sporočile lokalne oblasti, je pri tem prišlo tudi do neredov in poškodb. En navijač se je huje poškodoval in je v življenjski nevarnosti, še 20 so jih odpeljali v bolnišnico. Kot je zapisala nemška tiskovna agencija dpa, so se pristojni sicer pripravili na možnost velikega slavja, saj se v mestu zavedajo, kakšen pomen ima HSV. Slavje se je z avtomobilskimi sprevodi in ognjemeti nadaljevalo tudi v mestu po tekmi.

Po sedmih letih se Hamburger SV vrača v prvo ligo. Foto: Reuters Severnonemški klub je bil v najboljših časih v sedemdesetih in osemdesetih letih s slovitimi Kevinom Keeganom, Felixom Magathom, Horstom Hrubeschem in Manfredom Kaltzem trikrat nemški prvak, osvojil je nemški pokal, pa tudi evropski pokal in pokal pokalnih zmagovalcev. "Moramo poskrbeti, da bomo imeli ekipo, ki bo lahko igrala tudi v prvi ligi in se ne bo samo borila za obstanek. Postati moramo del bundeslige," je za televizijo Sky ob vrnitvi dejal eden od legendarnih nogometašev HSV Hrubesch.

Blizu vrnitvi med najboljše je tudi Köln, ki potrebuje le še točko na zadnji tekmi, Elversberg, ki je trenutno tretji, pa bi z uspešnim nastopom v dodatnih kvalifikacijah lahko postal 58. klub v bundesligi in prvi po 32 letih iz najmanjše zvezne dežele Posarje med elito.