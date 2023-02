Google predstavil nov program umetne inteligence

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Bard želi združiti širino svetovnega znanja z močjo, inteligenco in ustvarjalnostjo naših velikih jezikovnih modelov," je sporočil Pichai. Kot je pojasnil, program uporablja informacije s spleta ter tako zagotavlja aktualne in kakovostne odgovore.

Novi klepetalni robot z umetno inteligenco podjetja temelji na njegovem jezikovnem modelu za aplikacije za dialog (LaMDA) in je na voljo le izbrani skupini preizkuševalcev.

Na podlagi videoposnetka, ki ga je Pichai delil na Twitterju, lahko uporabniki s pomočjo Barda primerjajo dva za oskarja nominirana filma, si zamislijo kosilo na podlagi sestavin v hladilniku ali se seznanijo z najnovejšimi odkritji teleskopa Jamesa Webba.

Bard bo javnosti na voljo v naslednjih nekaj tednih

Bard je Googlov odgovor na ChatGPT, program z umetno inteligenco, ki je v zadnjih nekaj mesecih postal zelo priljubljen, potem ko so uporabniki delili objave, v katerih je sestavljal Shakespearjevo poezijo, pisal glasbena besedila in odkrival napake v računalniški kodi. Za javnost bo dostopen v naslednjih nekaj tednih.

ChatGPT je kratica za Chat Generative Pre-Trained Transformer, ustvarilo pa ga je podjetje OpenAI. Gre za računalniški program, ki se pogovarja s človeškimi uporabniki. Program uporablja algoritem, ki izbira besede na podlagi izkušenj, pridobljenih pri pregledovanju milijard kosov besedila na internetu.

Microsoft, ki je leta 2019 in 2021 investiral v OpenAI, je prejšnji mesec sporočil, da podaljšuje partnerstvo s podjetjem in vanj vlaga več milijard dolarjev. Po poročanju revije Forbes bo za dodatno naložbo namenil do deset milijard dolarjev, ChatGPT pa bo morda vključil tudi v svoj iskalnik Bing.