"Evropska podjetja so zaskrbljena in se sprašujejo o svoji prihodnosti na Kitajskem"

Evropska podjetja zaradi strogih varnostnih zakonov in bolj spolitiziranega poslovnega okolja težko razumejo svoje obveznosti in se vedno bolj sprašujejo o svoji prihodnosti na Kitajskem, je med obiskom Pekinga opozoril evropski komisar za trgovino Valdis Dombrovskis. Kitajska sicer ostaja privlačna naložbena priložnost za evropska podjetja, meni.

Evropska podjetja so zaskrbljena zaradi smeri, v katero potuje Kitajska, je Dombrovskis poudaril v govoru na pekinški univerzi Tsinghua. "Mnogi se sprašujejo o svojem položaju v tej državi," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal evropski komisar.

Ob tem je opozoril na nov kitajski zakon o zunanjih odnosih in nedavno posodobitev kitajskih protivohunskih zakonov, ki po njegovih besedah povzročata precej skrbi v evropski poslovni skupnosti.

"Dvoumnost teh zakonov dopušča preveč prostora za interpretacije," je prepričan.

Kitajska ostaja privlačna naložbena priložnost

Evropska podjetja po njegovih besedah težko razumejo svoje obveznosti v tej državi. To pa so dejavniki, ki znatno zmanjšujejo poslovno zaupanje in odvračajo nove naložbe na Kitajskem, je dejal.

Kljub temu je Dombrovskis vztrajal, da Kitajska ostaja privlačna naložbena priložnost za evropska podjetja.

Dejstvo, da Kitajska ni obsodila ruskega napada na Ukrajino, prav tako pomeni tveganje za ugled drugega največjega gospodarstva na svetu, je poudaril Dombrovskis.

Evropski komisar je ob tem poudaril, da transparentnost in odprtost predstavljata dolgoročno zmagovalno strategijo.

Kitajska odgovarja: Mi nismo vir tveganj

Kitajsko zunanje ministrstvo je v odzivu na Dombrovskisove pripombe pojasnilo, da bo Kitajska še naprej zagotavljala tržno usmerjeno, pravno in mednarodno poslovno okolje za podjetja z vsega sveta, da zakonito poslujejo na Kitajskem.

"Kitajska ni vir tveganj, temveč močna sila za preprečevanje in zmanjševanje tveganj," je predstavnik ministrstva Vang Venbin pojasnil novinarjem na rednem brifingu, navaja AFP.

Dombrovskisov štiridnevni delovni obisk Kitajske, ki se je začel v soboto, prihaja v času zaostrenih napetosti med Brusljem in Pekingom.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pred slabima dvema tednoma v letnem govoru o stanju v EU v Evropskem parlamentu v Strasbourgu napovedala preiskavo glede kitajskih subvencij za električna vozila. Globalne trge namreč po njenih besedah preplavljajo cenejša kitajska električna vozila, pri čemer Peking z velikimi državnimi subvencijami umetno ohranja nizke cene teh vozil. "To izkrivlja naš notranji trg," je povedala.

Kitajsko ministrstvo za trgovino je kmalu za tem opozorilo, da bo predlagana preiskava negativno vplivala na gospodarske in trgovinske odnose med Kitajsko in EU.