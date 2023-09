Največji onesnaževalec na svetu pospešeno gradi nove elektrarne na premog

Leta 2021 je predsednik Ši Džinping obljubil, da bodo prenehali graditi elektrarne na premog in da bodo do leta 2060 imeli ničelno stopnjo izpustov. Po zmanjšanju električnih zmogljivosti leta 2022 pa je država zdaj začela odobravati nove projekte in ponovno zaganjati tiste, ki so jih začasno ustavili.

Vlada je namreč lani odobrila rekordnih 106 gigavatov novih električnih zmogljivosti na premog. En gigavat je enakovreden eni veliki elektrarni na premog. Glede na analizo organizacije Global Energy Monitor (GEM) ter Centra za raziskovanje energije in čistega zraka, objavljene v torek, se ta serija odobritev nadaljuje, zato je država na dobri poti, da preseže lanski rekord.

Kitajska ne bo mogla zmanjšati zmogljivosti elektrarn na premog

V prvi polovici leta 2023 so organi izdali dovoljenja za 52 gigavatov nove premogovne energije, začeli graditi za 37 gigavatov novih elektrarn, napovedali za 41 gigavatov novih projektov in oživili za osem gigavatov prej odloženih projektov. "Če se izdajanje dovoljenj ne bo takoj ustavilo, Kitajska ne bo mogla zmanjšati zmogljivosti elektrarn na premog brez razveljavitve že odobrenih projektov ali množičnega predčasnega umika obstoječih elektrarn," opozarjajo energetski analitiki, ki v državi sicer opažajo velik napredek v sektorju obnovljivih virov energije. Ta naj bi postal glavni steber oskrbe z električno energijo, premog pa naj bi imel le podporno vlogo.

Kitajska je sicer največja svetovna proizvajalka obnovljive energije, vključno z vetrno, sončno in vodno energijo.

Foto: Shutterstock

Uvoz premoga se je povečal

Agencija Reuters poroča, da se je kitajski uvoz premoga avgusta povečal, saj je največja svetovna porabnica tega goriva po padcu domače proizvodnje kupovala cenejše zaloge iz tujine. Iz Rusije so avgusta uvozili 9,97 milijona ton premoga, kar je več kot julija, ko so uvozili 8,99 milijona ton, in 16,7 odstotka več kot v istem mesecu lani.

V primerjavi s prejšnjim mesecem se je za šest odstotkov oziroma 6,69 milijona ton povečal tudi uvoz premoga iz Avstralije, medtem ko se je uvoz iz Mongolije povečal kar za 20,5 odstotka na rekordnih 7,16 milijona ton.

Skupni uvoz premoga na Kitajsko je avgusta tako znašal 44,3 milijona ton, kar je rekordna količina v enem mesecu. Proizvodnja premoga na Kitajskem se je v zadnjih mesecih sicer zmanjšala, saj so oblasti zaradi več smrtonosnih nesreč poostrile varnost in zaprle rudnike za inšpekcijske preglede.

Povzročijo največ emisij toplogrednih plinov

Podjetje Rhodium Group vsako leto pripravi posodobljeno analizo letnih emisij toplogrednih plinov na globalni ravni in na ravni vseh držav. Te ocene pripomorejo k odločanju o strategijah za doseganje globalnih ciljev neto ničelnih emisij. Leta 2022 je bilo za skoraj dve tretjini svetovnih emisij odgovornih zgolj sedem gospodarstev. Največ emisij je povzročila Kitajska, in sicer 26 odstotkov, sledijo pa ji ZDA z 12 odstotki ter EU in Indija s po sedem odstotki. ZDA, EU in Indija so skupaj ustvarile 26 odstotkov vseh emisij, torej toliko kot Kitajska sama.