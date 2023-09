Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob današnjem odprtju borze v Hongkongu so delnice družbe Evergrande strmoglavile za okoli 25 odstotkov.

Kitajska policija je v soboto v mestu Shenzen aretirala več zaposlenih pri zadolženem kitajskem nepremičninskem velikanu Evergrande. Števila aretiranih zaposlenih in obtožb proti njim policija ni razkrila, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Aretirane osebe so bile zaposlene v Evergrandovi hčerinski družbi Evergrande Wealth Management. Policija je v sporočilu za javnost pozvala državljane, naj vse primere suma goljufije prijavijo pristojnim organom.

Ogromen dolg je prižgal rdeč alarm

Kitajska je konec devetdesetih let prejšnjega stoletja izvedla več reform, ki so sprožile razmah v nepremičninskem sektorju. Spodbudile so ga tudi veljavne družbene norme, po katerih je lastništvo nepremičnine predpogoj za poroko.

A ogromen dolg, ki so ga nakopičili glavni akterji v dejavnosti, je v Pekingu prižgal rdeč alarm. Da bi zmanjšale zadolženost nepremičninskih podjetij, so oblasti od leta 2020 postopno zaostrile pogoje za pridobivanje posojil, s tem pa nepremičninske velikane spravile v težave. Precej jih je postalo plačilno nesposobnih, med njimi Evergrande.

Ob upočasnjevanju gospodarske rasti v državi pa je vlada pred kratkim sektor razbremenila z znižanjem obrestnih mer na hipotekarna posojila, zmanjšala je birokratske ovire in olajšala dostop podjetjem do posojil. A to ne bo zadoščalo, opozarja stroka.