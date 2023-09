Rusija, Kitajska in ZDA povečale aktivnosti v zvezi z jedrskimi poskusi

"Zelo jasno je, da so vse tri države, Rusija, Kitajska in ZDA, vložile veliko časa, truda in denarja ne samo v posodobitev svojih jedrskih arzenalov, ampak tudi v pripravo vrste dejavnosti, ki bi bile potrebne za poskuse," je povedal upokojeni polkovnik ameriških letalskih sil Cedric Leighton.

Rusija, ZDA in Kitajska so v zadnjih letih zgradile nove objekte in izkopale nove predore na svojih poligonih za jedrske poskuse, kažejo satelitski posnetki, o čemer ekskluzivno poroča CNN. Posnetke so pridobili v času, ko so napetosti med tremi velikimi jedrskimi silami dosegle najvišjo raven desetletja.

Čeprav ni dokazov, ki bi nakazovali, da se Rusija, ZDA ali Kitajska pripravljajo na neizbežen jedrski poskus, pa slike, ki jih je pridobil in posredoval ugledni vojaški analitik na področju neširjenja orožja, očitno kažejo, da se vse tri lokacije za jedrske poskuse v primerjavi s stanjem pred nekaj leti širijo.

Kitajska svoj poligon upravlja v skrajno zahodni regiji Šindžjang, Rusija v arhipelagu Arktičnega oceana, medtem ko je lokacija ameriškega v puščavi Nevada.

Povečan promet in gradnja, tudi pod zemljo

Satelitski posnetki iz zadnjih od treh do petih let kažejo nove predore pod gorami, nove ceste in skladišča ter povečan promet vozil, ki prihajajo in odhajajo z območij, je povedal Jeffrey Lewis, izredni profesor na Centru za neširjenje orožja Jamesa Martina pri Middlebury Institute of International Studies.

"Veliko je namigov, ki nakazujejo, da bi lahko Rusija, Kitajska in ZDA nadaljevale jedrske poskuse," je dejal. Tega nobena od teh držav ni storila, odkar so bili podzemni jedrski poskusi leta 1996 s pogodbo v celoti prepovedani. Pri tem so Kitajska in ZDA pogodbo sicer podpisale, a je niso ratificirale.

Po pregledu posnetkov je do podobnih zaključkov prišel tudi upokojeni polkovnik ameriških letalskih sil Cedric Leighton, nekdanji obveščevalni analitik. "Zelo jasno je, da so vse tri države, Rusija, Kitajska in ZDA, vložile veliko časa, truda in denarja ne samo v posodobitev svojih jedrskih arzenalov, ampak tudi v pripravo vrste dejavnosti, ki bi bile potrebne za poskuse," je povedal.

Putin grozi kljub ratifikaciji

Moskva je pogodbo ratificirala, a je ruski predsednik Vladimir Putin februarja dejal, da bo ukazal poskus, če bi ZDA izvedle korak v tej smeri, in dodal, da "nihče ne bi smel imeti nevarnih iluzij, da je globalno strateško pariteto mogoče uničiti".

Širitve lahko sprožijo tekmo za posodobitev infrastrukture za testiranje jedrskega orožja v času globokega nezaupanja med Washingtonom in obema avtoritarnima vladama, pravijo analitiki, čeprav ne vidijo neposredne grožnje za oboroženi spopad.

"Grožnja zaradi jedrskih poskusov izhaja iz pospešene in naraščajoče oboroževalne tekme med ZDA na eni strani ter Rusijo in Kitajsko na drugi strani," meni Lewis. "Posledice tega je, da porabimo ogromne vsote denarja, čeprav nismo zato nič bolj varni."