Putin razkril, česa se Rusija ni dogovorila s Kitajsko #vŽivo

Ruski in kitajski predsednik sta med vrhom Rusija-Kitajska, ki je potekal med 20. in 21. marcem v Moskvi, napovedala poglobitev sodelovanja med državama, bi pa naj kitajski predsednik Xi Putinu, tako so v zadnjih dneh poročali nekateri zahodni politični analitiki, med drugim zabičal, da v Ukrajini ne sme uporabiti jedrskega orožja. Foto: Reuters

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



16.15 Nato rusko jedrsko retoriko označil za nevarno in neodgovorno

15.50 Kitajska Rusiji vendarle ne bo dobavila orožja za vojno v Ukrajini?

12.18 Po vsej Rusiji oglasi za novačenje: 3.500 evrov dodatka, 1.400 evrov mesečne plače

11.05 Ukrajina: Moskva je Belorusijo vzela za jedrskega talca

8.40 Rusi trdijo, da so zavzeli veliko tovarno v Bahmutu

7.41 ZDA ne vidijo nobenih znakov, da bi Rusija nameravala uporabiti jedrsko orožje

Ruska jedrska retorika je nevarna in neodgovorna, je v odzivu na napoved ruskega predsednika Vladimirja Putina, da bo Moskva v Belorusijo namestila taktično jedrsko orožje, danes sporočila tiskovna predstavnica zveze Nato. Razmere pozorno opazujejo, sprememb glede lastne jedrske drže pa v zavezništvu ne načrtujejo.

"V jedrski drži Rusije nismo opazili nobene spremembe, ki bi nas privedle do tega, da bi prilagodili svojo," je sporočila predstavnica Nata.

Ameriški State Department je že pred tem v soboto sporočil, da ZDA trenutno ne vidijo znakov, da bi Rusija nameravala uporabiti svoje jedrsko orožje. "Prav tako ne vidimo nobenega razloga, da bi prilagodili svojo strateško jedrsko držo," je dodal. Foto: Guliver Image

Putin je sicer v soboto ob napovedi, da bo Rusija svoje taktično jedrsko orožje namestila na ozemlju Belorusije, dodal, da Moskva s tem ne krši nobenih mednarodnih konvencij, saj da ZDA to počnejo že dolgo.

Nato je danes te navedbe označil za zavajajoče. "Zaveznice Nata delujejo v popolnem skladju s svojimi mednarodnimi obveznostmi," je sporočila predstavnica. Rusija pa naj bi po drugi strani vedno znova kršila svoje obveznosti glede nadzora nad oboroževanjem.

15.50 Kitajska Rusiji vendarle ne bo dobavila orožja za vojno v Ukrajini?

Vladimir Putin je ob poudarku, da Rusija in Kitajska ne bosta ustanavljala vojaškega zavezništva, bosta pa še naprej sodelovali tako z vojaškega kot finančnega in gospodarskega vidika, zvezo Nato in Združene države Amerike obtožil, da želita ustvariti nove "sile osi", ki bi spominjale na pakt Nemčije, Italije in Japonske med drugo svetovno vojno, je poročala tiskovna agencija Reuters.

Putin je obenem dejal, da so naslednje v vrsti, da se pridružijo "globalnemu Natu", Avstralija, Nova Zelandija in Južna Koreja.

12.18 Po vsej Rusiji oglasi za novačenje: 3.500 evrov dodatka, 1.400 evrov mesečne plače

Ob avtocesti blizu Krasnodara v Rusiji stoji oglasni pano, ki oglašuje "pogodbeno služenje vojaškega roka". Da bi moške privabili k podpisu pogodb, mesta in državne ustanove, ki objavljajo oglase, obljubljajo denarne dodatke in ugodnosti. Asocciated Press News piše tudi, da naborni uradi sodelujejo z univerzami in agencijami za socialno delo, da bi privabili študente in brezposelne.

A new campaign is underway this spring across Russia that seeks volunteers to replenish its troops for the war in Ukraine. Advertisements promise cash bonuses and other benefits. https://t.co/2BjjHMhb1j — The Associated Press (@AP) March 26, 2023

Medtem ko se boji na ukrajinskih bojiščih, kot je Bahmut, nadaljujejo in se obe strani pripravljata na protiofenzive, kremeljski vojni stroj nujno potrebuje nove rekrute, zato se po vsej Rusiji nadaljuje kampanja, ki išče rekrute za dopolnitev svojih enot za vojno v Ukrajini.

Kremelj sicer zanika, da je načrtovan še en vpoklic za tako imenovano "posebno vojaško operacijo" v Ukrajini, toda vlada moške vabi k prostovoljstvu v začasnih nabornih centrih, ki se pojavljajo v različnih regijah, ali s telefonskimi klici uradnikov za nabor.

Oglasi so se pojavili na vladnih spletnih mestih in na računih družbenih medijev državnih ustanov in organizacij, vključno s knjižnicami in srednjimi šolami.

V enem od oglasov, ki ga je objavila občinska uprava v zahodni regiji Jaroslavelj, je obljubljen enkratni dodatek v višini približno 3.500 evrov, v primeru, da moški pristane na fronti, mesečno plačo v višini 1.400 evrov, nato pa še druge dodatke, med katerimi sta še dnevnica v višini 93 evrov ter 600-evrski dodatek za "vsak kilometer napredovanja".

V oglasu je bilo zapisano, da bo vojak dobil tudi olajšave pri odplačevanju davka in posojila, prednostni status za vpis na univerzo za svoje otroke, velikodušno odškodnino za družino, če bo ranjen ali ubit v akciji, in status vojnega veterana, ki prinaša še več ugodnosti.

11.05 Ukrajina: Moskva je Belorusijo vzela za jedrskega talca

Ukrajina je danes kritizirala odločitev ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki namerava na ozemlju Belorusije namestiti taktično jedrsko orožje. Kijev svari, da je Rusija s tem Minsk vzela za jedrskega talca. Odločitev je na kritike naletela tudi v Berlinu, ZDA pa trdijo, da ni znakov, da bi se Rusija pripravljala na uporabo jedrskega orožja.

"Kremelj je vzel Belorusijo za jedrskega talca," je na Twitterju zapisal sekretar ukrajinskega nacionalnega varnostnega in obrambnega sveta Oleksij Danilov. Ob tem je opozoril, da namestitev jedrskega orožja predstavlja naslednji korak k notranji destabilizaciji Belorusije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tudi v Berlinu je odločitev ruskih oblasti naletela na številne kritike, češ da gre za nov poskus ruskega jedrskega ustrahovanja. "Primerjava, ki jo je ruski predsednik Vladimir Putin potegnil z namestitvijo jedrskega orožja članic Nata, je zavajajoča in z njo ni mogoče upravičiti napovedanega koraka Rusije," je v soboto sporočilo nemško zunanje ministrstvo.

Spomnil je tudi, da se je Belorusija v več mednarodnih konvencijah zavezala, da na svojem ozemlju ne bo imela jedrskega orožja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tiskovni predstavnik ameriškega State Departmenta Vedant Patel medtem trdi, da ZDA trenutno ne vidijo znakov, da bi Rusija nameravala uporabiti svoje jedrsko orožje. "Prav tako ne vidimo nobenega razloga, da bi prilagodili svojo strateško jedrsko držo," je še dodal.

Ob tem je drugi tiskovni predstavnik State Departmenta pojasnil, da sta se Rusija in Belorusija o premiku jedrskega orožja pogovarjali že nekaj časa, saj sta o tem v preteklem letu podali več izjav, poroča CNN.

Tudi po mnenju strokovnjakov ameriškega Inštituta za preučevanje vojne (ISW) namestitev jedrskega orožja v Belorusiji ne bi pomenila tveganja eskalacije v jedrsko vojno. "Rusija lahko s svojim jedrskim orožjem že zdaj doseže katerokoli točko na Zemlji. Vendar je Putin akter, ki se izogiba tveganju in večkrat grozi z uporabo jedrskega orožja, ne da bi to nameraval uresničiti," piše v poročilu ISW.

Do odločitve o premiku tovrstnega orožja je sicer prišlo v soboto, ko je Putin napovedal, da bo Rusija svoje taktično jedrsko orožje namestila na ozemlju Belorusije. Ob tem je dodal, da Moskva s tem ne krši nobenih mednarodnih konvencij, saj da ZDA to počnejo že dolgo.

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je tesen zaveznik Putina, ruski vojski pa je na začetku ruske invazije v Ukrajini že dal na razpolago belorusko ozemlje. Prav tako so se beloruski volivci na referendumu kmalu po izbruhu vojne odločili, da ima lahko njihova država jedrsko orožje na svojem ozemlju.

8.40 Rusi trdijo, da so zavzeli veliko tovarno v Bahmutu

Ruske sile so prevzele popoln nadzor nad obrati kovinske tovarne AZOM v Bahmutu, poroča ruska agencija RIA Novosti. AZOM je podoben ogromnemu kompleksu Azovstal v Mariupolu in je ena največjih tovarn barvnih kovin v nekdanji Sovjetski zvezi.

It was reported that Wagner took full control of the territory of the Artyomovsk non-ferrous metal processing plant (AZOM).



This is the one where Zelensky awarded the VSUshnikov recently. pic.twitter.com/q0d7glCauv — GraphicW (@GraphicW5) March 26, 2023

7.41 ZDA ne vidijo nobenih znakov, da bi Rusija nameravala uporabiti jedrsko orožje

Bela hiša je sporočila, da "ni znakov", da se Rusija pripravlja na uporabo jedrskega orožja, potem ko je Vladimir Putin napovedal, da bodo Rusi taktično jedrsko orožje namestili v Belorusiji.

Ameriški uradniki bodo "še naprej spremljali to situacijo", vendar ne vidijo razloga, "da bi prilagodili svojo lastno strateško jedrsko držo".

"Ostajamo zavezani kolektivni obrambi zveze Nato," so dodali v izjavi.

Po podatkih Centra za nadzor orožja imajo ZDA okoli sto jedrskih bojnih glav v letalskih bazah, ki so v lasti evropskih zaveznikov, vključno z Nemčijo, Nizozemsko in Turčijo.

