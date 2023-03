Vladimir Putin in njegovi najožji sodelavci so od začetka vojne v Ukrajini mnogokrat omenili jedrsko orožje in namigovali, nekateri celo odkrito grozili, da bi ga lahko uporabili, če se stvari ne bodo odvijale po načrtih Rusije.

Vladimir Putin in njegovi najožji sodelavci so od začetka vojne v Ukrajini mnogokrat omenili jedrsko orožje in namigovali, nekateri celo odkrito grozili, da bi ga lahko uporabili, če se stvari ne bodo odvijale po načrtih Rusije. Foto: Guliver Image

19.34 Putin: Rusija bo v Belorusiji namestila taktično jedrsko orožje

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je tesen zaveznik Putina, ruski vojski pa je na začetku ruske invazije v Ukrajini že dal na razpolago belorusko ozemlje.

Beloruski volivci so se na referendumu kmalu po izbruhu vojne v Ukrajini odločili, da ima lahko njihova država jedrsko orožje na svojem ozemlju.

"Tudi tu ni nič nenavadnega: Združene države to počnejo že desetletja. Svoje taktično jedrsko orožje že dolgo nameščajo na ozemlju svojih zaveznic," je v današnjem televizijskem intervjuju dejal Putin, ki je v zadnjem letu že večkrat namignil na možnost rabe jedrskega orožja.

12.16 Po nalogu za aretacijo Putina v Moskvi vlada nervoza, spremenili bi zakonodajo

Predsednik spodnjega doma ruskega parlamenta Vjačeslav Volodin je v soboto predlagal prepoved delovanja Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) v Rusiji, potem ko je sodišče izdalo nalog za aretacijo predsednika Vladimirja Putina, ki ga obtožuje vojnih zločinov.

Vjačeslav Volodin, Putinov zaveznik, je dejal, da bi bilo treba spremeniti rusko zakonodajo, da bi prepovedali kakršnokoli dejavnost Mednarodnega kazenskega sodišča v Rusiji, da bi kaznovali tiste, ki so nudili "pomoč in podporo" sodišču.

"Treba je pripraviti spremembe zakonov, ki bi prepovedali kakršnokoli dejavnost ICC na ozemlju naše države," je dejal Volodin v objavi na aplikaciji Telegram.

V začetku tega meseca je Mednarodno kazensko sodišče izdalo nalog za prijetje Vladimirja Putina, ki obtožuje vojnega zločina nezakonitega izgona več sto otrok iz Ukrajine. Sodišče je dejalo, da obstaja utemeljen dvom, da Putin nosi individualno kazensko odgovornost.

11.13 Moskva: Slovaška z dobavo letal Ukrajini krši dogovor iz 1997

Rusija je v petek obtožila Slovaško, da z dobavami bojnih letal MiG-29 Ukrajini krši določila dogovora iz leta 1997. V skladu s tem dogovorom, ki je objavljen na spletni strani ruskega zunanjega ministrstva, naj bi Bratislava bila dolžna za prenos letal v drugo državo dobiti predhodno soglasje Moskve.

Ruska zvezna služba za vojaško sodelovanje je potezo Slovaške označila kot "sovražno dejanje", katerega cilj je "uničenje bilateralnih odnosov", poročanje ruske tiskovne agencije Interfax povzema slovaška tiskovna agencija Tasr.

Slovaško obrambno ministrstvo je v četrtek sporočilo, da je Ukrajini predalo prva štiri od 13 obljubljenih bojnih letal sovjetske izdelave MiG-29. Preostalih devet naj bi Kijevu dobavili v prihodnjih tednih. Trije izmed teh lovcev bodo sicer uporabljeni zgolj za rezervne dele.

Večino teh letal je v 80. letih prejšnjega stoletja takratna Sovjetska zveza dobavila takratni Češkoslovaški. Ob njenem razpadu si je Bratislava s Prago razdelila letalsko floto, slovaške sile pa so dodatne lovce odkupile od Rusije v 90. letih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Slovaška se na opozorila iz Moskve še ni odzvala. Slovaška vojska se je že lani odločila, da ne bo več uporabljala svojih migov, saj je bila pri tem odvisna od ruskih tehnikov in podjetij. Od takrat slovaški zračni prostor varujeta Češka in Poljska.

7.52 Prebivalcem Hersona svetovali evakuacijo

Mestni svet Hersona je prebivalce zaradi nenehnih ruskih napadov pozval k evakuaciji. "Ruske enote še naprej terorizirajo našo skupnost. Najbolj prizadeta so naselja ob reki Dneper. Zaradi nenehnih napadov je skoraj nemogoče zagotoviti ogrevanje in vodo za meščane," so na aplikaciji Telegram sporočili iz mestnega sveta. "Najboljša možnost, da zaščitite sebe in svoje ljubljene, je evakuacija na varnejša območja," so dodali.

Rusija je v 24 urah 74-krat ciljala na dele regije Herson, ki so pod nadzorom ukrajinskih sil. Iz težke artilerije in večcevnih raketometov so izstrelili 423 granat, je povedal guverner Oleksandr Prokudin. V napadih je bila ena oseba ubita.

7.49 "Razmere v Bahmutu se stabilizirajo"

Ukrajinski vrhovni poveljnik Valerij Zalužni je dejal, da se bitka za Bahmut, ukrajinsko mesto, kjer že mesece potekajo hudi boji, stabilizira.

"Razmere so najtežje na frontnih črtah v smeri Bahmuta, vendar se zaradi ogromnih naporov obrambnih sil razmere stabilizirajo," je na Facebooku sporočil Zalužni.

Zahodni uradniki so nedavno ocenili, da je bilo od lanskega poletja v Bahmutu ubitih ali ranjenih med 20 in 30 tisoč ruskih vojakov.