Ukrajina izvedla zračni napad na Moskvo #vŽivo

Napad se je sicer končal neuspešno, saj je ruska zračna obramba dron prestregla, ta je spremenil smer leta in strmoglavil v stavbo v središču Moskve, so še sporočili z ministrstva.

Moskovski župan Sergej Sobjanin je sporočil, da so na kraju dogodka reševalne službe, po prvih podatkih pa naj ne bi bilo žrtev. "Razbitine brezpilotnega letala so padle na območje razstavnega centra in niso povzročile večje škode na zgradbi," je še zapisal na omrežju Telegram.

Ruska tiskovna agencija Tass, ki se je sklicevala na reševalne službe, je poročala, da se je deloma zrušila ena od sten paviljona razstavnega centra, kjer običajno potekajo sejmi in konference. Po navedbah agencije so zaradi incidenta za krajši čas zaprli moskovsko letališče Vnukovo.

Na družbenih omrežjih so objavljeni posnetki, kako se nad rusko prestolnico širi gost dim. Strmoglavljenje drona je povzročilo močno eksplozijo, je priča povedala za Reuters.

❗️ Another drone attack on Moscow#Moscow residents are massively reporting the sounds of an explosion. Moscow Mayor Sobyanin said that a drone was shot down by air defense forces while attempting to fly over Moscow. The wreckage of the UAV fell in the area of Expocenter.



Now… pic.twitter.com/HNlgPTsmGQ