Lani je Blejski grad obiskalo 146.041 domačih in 294.036 tujih gostov. Skupno število 440.077 obiskovalcev predstavlja za 6,8 odstotka večji obisk v primerjavi z letom 2023. Približno tretjina obiskovalcev je bila Slovencev, s po 11-odstotnim deležem so sledili obiskovalci iz ZDA in Južne Koreje, nato pa Madžarske, Italije, Nemčije, Hrvaške, Velike Britanije, Francije in Češke.

Obiskovalci gradu skozi vse leto

32 odstotkov obiskovalcev je prišlo na ogled v organiziranih skupinah, skoraj deset odstotkov obiskovalcev je imelo vnaprej rezervirano mizo v restavraciji, 58 odstotkov pa je bilo individualnih gostov. Blejski grad ostaja tudi priljubljena lokacija za poroke. Lani se je na njem poročilo 44 parov, so sporočili z Zavoda za kulturo Bled.

Kot je pojasnila direktorica zavoda Lea Ferjan, so z lanskim obiskom gradu zadovoljni. Vesela je, da so se obiskovalci lepo razporedili in je bil obisk enakomeren tako čez dan kot skozi posamezne letne časa, zato ni potrebe po uvedbi sistema za predhodni nakup vstopnice za določen termin. O tem so resno razmišljali v letih 2018 in 2019, ko so na gradu našteli rekordnih 570 tisoč obiskovalcev, vendar je nato pandemija sliko povsem obrnila in na gradu so se soočili z drastičnim padcem obiska. Močno je upadlo zlasti število gostov iz Azije.

Foto: Klemen Kunaver (www.slovenia.info)

Prenova stalne muzejske zbirke in več dogodkov

V Zavodu za kulturo Bled se trudijo privabljati obiskovalce na grad s številnimi dogodki in novostmi. Lani so v grajskem stolpu nad Riklijevo sobo odprli sobo eksperimentov, ki je bila po besedah direktorice zelo dobro sprejeta. Gre za interaktivno razstavo s petimi eksperimenti, katerih zgodbe so vezane na Blejski grad in okolico.

Prav tako so lani opravili restavratorsko konservatorska dela v grajski kapeli na oltarju in na lesenem koru, ki sta bila dotrajana in poškodovana. V sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije pa so stekle intenzivne priprave na prenovo stalne muzejske zbirke. Letos načrtujejo odprtje nove razstave v pritličnem delu muzejske stavbe, v letu 2026 pa bo nova razstava na ogled tudi v prvem nadstropju.

Idejni načrt, da bo grad lahko obiskal vsak

Ob ponovnem porastu obiska gradu po pandemiji in posledičnemu dvigu prihodkov so na Zavodu za kulturo Bled obudili zamisel o izgradnji dvigala na grad, s katerim bi omogočili dostop tudi invalidom. "S podjetjem, ki je že prej opravljalo preiskave, sedaj pripravljamo prevetritev dokumentov in idejnih načrtov, v pomladnem času pa že načrtujemo skupni sestanek na ministrstvu za kulturo," je povedala Ferjan.

Pojasnila je, da se v projekt vključujejo tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in druge institucije, ki morajo podati soglasje za poseg. Ko bo idejni načrt pripravljen in potrjen, se bodo lahko lotili pridobivanja gradbenega dovoljenja. Tedaj bo znana tudi okvirna vrednost projekta.

Foto: Bor Slana

Prihodnost upravljanja še v zraku

Medtem se nadaljujejo pogovori med ministrstvom za kulturo in blejsko občino o spremembah upravljavske pogodbe za Blejski grad. Kot je povedala Lea Ferjan, pogajanja še tečejo, zato izjav ne dajejo. "Se mi pa zdi, da smo dosegli skupni jezik in da drug drugega razumemo. Tako upam, da bo na koncu sprejeta zadovoljiva rešitev za vse," je dejala.

Tudi blejski župan Anton Mežan ne želi prejudicirati zaključka pogovorov. Je pa poudaril, da si želijo, da bi grad ostal v upravljanju Zavoda za kulturo Bled. "Grad je odlično upravljan, je v odlični kondiciji in ne bi bil tak, če ne bi Bled ves čas skrbel zanj in vlagal vanj," je povedal župan. Dodal je, da si na Bledu želijo obdržati takšen delež dohodkov od gradu, da bi lahko grad še naprej ohranjali v dobri kondiciji in urejali tudi okolico, povezano z gradom.