Po SDS k ukrepom za digitalizacijo pozvala še NSi

Tonin je opozoril, da po dveh velikih nacionalnih konsenzih, osamosvojitvi in članstvu v evroatlantskih povezavah, Slovenija rabi tretji nacionalni konsenz, ki se ponuja v digitalizaciji države. NSi je zato na konferenci predstavila programski dokument #pametnaSlovenija, ki ga ponuja kot temelj partnerstva za razvojni preboj.

Po predlogu NSi naj bi predsednik republike Borut Pahor prevzel vlogo "ambasadorja tovrstne poti". Foto: STA Vsesplošna digitalizacija bi tudi odpravila birokratske ovire, zmanjšala korupcijo in spodbudila ustvarjalnost ljudi, je dejal. Poudaril je, da je digitalizacija neideološka tema, zato je optimist glede oblikovanja širokega politična partnerstva pri njenem udejanjanju. Predsednika republike je pozval, naj prevzame vlogo "ambasadorja tovrstne poti".

NSi predlaga, naj posvet parlamentarnih strank naj gosti Pahor

Prvi korak na tej poti Tonin vidi v pripravi posveta parlamentarnih strank, ki bi ga gostil Borut Pahor. Dejal je, da v Sloveniji marsikatero družbeno področje ni optimalno, prav sodobna tehnologija pa lahko prispeva k razvojnemu preskoku na teh področjih. Zato moramo po njegovih besedah poskrbeti za visokotehnološkim podjetjem prijazno poslovno okolje.

Strateška odločitev politike bi morala biti, da ustvarimo privlačno davčno okolje za inovativna tehnološka podjetja z visoko dodano vrednostjo, je poudaril. Slovenija na področju transformacije digitalne družbe in gospodarstva trenutno sodi v skupino srednje uspešnih držav v EU, kar pa po njegovih besedah ne more biti naš cilj.

"Slovenija nujno in čim prej rabi učinkovito strategijo digitalizacije družbe," je dejal Žiga Turk. Foto: Klemen Korenjak

Poleg Tonina je udeležence konference nagovoril še nekdanji minister za izobraževanje, znanost in šport Žiga Turk, ki je na zadnjih evropskih volitvah tudi kandidiral na listi NSi. Poudaril je, da sovpadanje digitalnega in analognega sveta, ki smo mu priča, ponuja ogromni razvojni potencial, ki ga Slovenija ne sme spregledati.

Turk je tudi opozoril na nevarnost, da digitalizacija postane "molzna krava", s katero politika zagotavlja subvencije za preživetje zastarelega. Dejal je, da Slovenija nujno in čim prej rabi učinkovito strategijo digitalizacije družbe. Pri tem je spomnil, da je digitalni razvojni preboj tesno povezan z zelenim oziroma ekološkim prebojem.

Oceno dela aktualne vlade poimenovali Leto zamujenih priložnosti

Opozicijska NSi je sicer oblikovala strateški svet s strokovnjaki različnih področij, ki so ocenili delo aktualne vlade. Ugotovitve, ki so jim dodali predloge ukrepov, so objavili pod naslovom Leto zamujenih priložnosti. Tonin je ob tem zapisal, da je za spremembe v dobro države potrebno sodelovanje "in NSi je v sredini slovenskega političnega prostora odprta za sodelovanje z vsemi".

Predvidoma na novembrskem kongresu bo NSi oblikovala prenovljen temeljni program stranke. Tonin je že v začetku avgusta napovedal, da bodo spremembe šle v smeri "pozicioniranja NSi v sredino".