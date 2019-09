SDS s predlogom resolucije o digitalni preobrazbi Slovenije

Po njegovi oceni je vlada za predsedovanje Svetu EU določila preveč splošne teme, vendar še ni prepozno. Z resolucijo SDS formalno podaja predlog, naj Slovenija med prioritete vključi tudi digitalizacijo, je dejal Janša in ocenil, da bi bila po torkovem nastopu nove predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen to logična poteza.

Sloveniji bi ta poteza omogočila večjo afirmacijo v EU, s tem bi dala tudi svoj prispevek k prihodnjemu razvoju EU, je pojasnil Janša, ki je obžaloval, ker je Slovenija zamudila priložnost za vodenje resorja za digitalizacijo v EU.

"To je eden najtežjih resorjev, ki so se ga vsi otepali"

Resor za krizno upravljanje, ki ga je dobil komisarski kandidat Janez Lenarčič, po Janševi oceni sicer ni nepomemben in tudi ne lahek. To je pravzaprav eden najtežjih resorjev, ki so se ga vsi otepali, ker gre za gašenje požarov in eno najbolj kontroverznih tematik v EU, migracij, je dejal Janša.

Janša je tudi spomnil, da je Slovenija leta 2016 sprejela strategijo Digitalna Slovenija 2020, ki pa je bila lani dopolnjena z dodatkom k načrtu uvajanja omrežij naslednje generacije do leta 2020. Toda bistveno dlje od strateških dokumentov se nam ni uspelo premakniti, je dejal.

Foto: STA

To po njegovih besedah potrjujejo tudi ugotovitve Evropske komisije v okviru Indeksa digitalnega gospodarstva in družbe. Kazalniki kažejo, da se Slovenija nenehno uvršča nekoliko pod povprečje EU, nazadnje na 16. mesto.

Vodja skupine za pripravo omenjene resolucije Franc Breznik pa je vlado pozval k ustanovitvi ministrstva za digitalizacijo, ki bo nosilec blockchain strategije in digitalne preobrazbe kot osrednjega koncepta inovativne digitalne Slovenije. Prav tako je vlado pozval, da v program razvoja Slovenije vključi enotno digitalno identiteto in poenoten osebni dokument.

Breznik od vlade pričakuje, da prepozna nujnost razvoja ustreznega in varnega okolja za inovacije in podjetništvo v povezavi s tehnologijo blockchain, na podlagi katerega bodo lahko deležniki delovali in poslovali na temeljih zaupanja, preglednosti, odgovornosti, konkurenčnosti in inovativnosti.

Dodal je še, da lahko uvedba tehnologije veriženja podatkovnih blokov prispeva tehnološke izboljšave ter posledično bistveno optimizacijo poslovanja ter javnega upravljanja. Za blockchain tehnologijo je sicer značilna široka uporabnost, od kmetijstva, prek sistema celostnega ravnanja z odpadki do financ in zdravstva.