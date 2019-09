NSi zaradi pomanjkanja sredstev za šolsko infrastrukturo zahteva sklic nujne seje odbora DZ

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanska skupina NSi "zaradi alarmantnega stanja na področju šolske in predšolske infrastrukture" zahteva nujno sejo odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino. Pri tem izpostavlja, da občine že dlje časa opozarjajo, da jim država za delovanje ne namenja dovolj sredstev in da že dolgo ni bilo razpisa za sofinanciranje naložb v šolstvu.