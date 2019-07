NSi predlaga, da spolne zlorabe ne bi nikoli zastarale #video

Tako žrtve kot tudi posamezniki in organizacije, ki jim pomagajo, predlog spremembe pozdravljajo, so poročali v oddaji Danes na Planetu. "Ko sem zmogla na glas reči, da sem bila v otroštvu spolno zlorabljena, in ko sem na glas lahko izrekla ime storilca, sem se počutila kot zmagovalka," se je spominjala Barbara Kompara.

Kar 85 odstotkov spolnih zlorab se zgodi v družini

Kot je poudarila predsednica Združenja proti spolnemu zlorabljanju Katja Bašič, se spolne zlorabe dogajajo povsod, vendar pa se jih kar 85 odstotkov zgodi znotraj družine. "Tam gre za storilca, ki mu otrok najbolj zaupa, ki mu verjame in za katerega je prepričan, da ga ima tudi zares rad," je pojasnila Bašičeva.

Tonin: Verjamem, da ničelno toleranco do spolnih zlorab podpira tudi širši del politike. Video: Planet.

Tudi v oddaji Argument na Planetu so gostili gostjo, ki je odkrito povedala, da je zlorabo doživela v družini. Da je zbrala pogum za prijavo, je trajalo kar nekaj let. "Ne spomnim se natanko, koliko časa, kdaj sem se odločila, da ga prijavim. Pri 18 letih skoraj, potem pa pri 23 letih," je pojasnila Amadea.

"Storilec lahko še vedno prihaja v stik z mladoletnimi"

Spolne zlorabe s seboj prinesejo globoke čustvene rane. Kot sta navedli Barbara in Amadea, je veliko storilcev, ki ostanejo brez kazni, na drugi strani pa spomini in občutki težko izginejo. "Po zlorabi sem živela dvojno življenje, na zunaj nenehen nasmeh na obrazu, navznoter pa bolečina in žalost. Še bolj pa me boli dejstvo, da storilec še vedno lahko prihaja v stik z mladoletnimi," je dejala Barbara Kompara.

Za zdaj še velja, da kazenski zakonik predvideva zastaranje tovrstnih kaznivih dejanj po najmanj desetih in največ 30 letih, odvisno od predvidene zaporne kazni, so še poročali na Planetu. V NSi po besedah predsednika stranke Mateja Tonina podpirajo ničelno toleranco do spolnih zlorab: "Verjamem, da to podpira tudi širši del politike, vsaj tako je mogoče slišati glede na različne izjave. Civilne iniciative, ki preganjajo spolne zlorabe, so ugotovile, da je težava zastaralni rok," je v pogovoru za Planet poudaril Tonin.