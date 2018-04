V baraki, kjer je bila zlorabljena, zdaj razlaga svojo zgodbo #video

"Ko govoriš o tem, se vedno bolj osvobajaš kletke. Zelo dobro je to povedati in deliti z nekom, sicer te zapre, zapre te v neki cikel ponavljajočih se vzorcev in edini, ki ga lahko prekineš, si ti, da se postaviš zase," je v studiu oddaje Dan. na Planet TV povedala Amadea, dekle, ki je na lastni koži doživelo spolno zlorabo in je zdaj glavni obraz Unicefove kampanje Skriti escape room.

Da molk zagotovo ni rešitev, se je strinjala tudi Katja Bašič iz združenja proti spolnemu zlorabljanju. "Treba je govoriti o tem, sporočati, kaj se dogaja, pridobiti moč in ljudi okoli sebe, ki bodo pripravljeni to slišati, to je za žrtev pomembno. S tem se znebi sramu, stigme, strahu, nemoči, pridobiva samozavest, vzpostavlja stik sama s sabo in iz tega izhaja zelo jasno sporočilo, da to ni sramota za žrtev, temveč je to zločin, ki naj se ga sramuje zločinec," je povedala Bašičeva.

Vsakemu otroku je zelo težko spregovoriti o tem, kaj se mu dogaja, zato potrebuje spodbudno okolje. Foto: Thinkstock

Kako otrok pokaže, da se z njim nekaj dogaja?

Vsi otroci se ne odzivajo enako in nekateri otroci z vedenjem pokažejo, da se jim nekaj dogaja, lahko zelo hitro ob začetku zlorabe. Lahko postanejo agresivni, se tudi slačijo, kažejo ravnanja, kot jih ima tudi storilec do njih, in tako naprej," pravi Katja Bašič.

"Nekateri otroci so bolj trpežni, ni rečeno, da pokažejo takojšnje znake, vsekakor pa je vsakemu otroku izredno težko spregovoriti in ogromen odstotek otrok ne spregovori o zlorabi nikoli. Zaradi tega pozneje v odraslosti ljudje govorijo o tem, kaj so pretrpeli v otroštvu," dodaja Bašičeva.

Otroci morajo imeti spodbudno okolje, da o tem spregovorijo, morajo imeti občutek, da se jim bo verjelo. Da se jih bo vzelo v zaščito in da ni enega razloga, zaradi katerega bi se sramovali ali pa celo bali povedati, ne glede na to, kaj se jim je dogajalo," je še povedala Bašičeva v oddaji Dan.

V Palčici letno sprejmejo 40 malčkov, starih do šest let, ki so žrtve fizičnega nasilja in spolnih zlorab. Foto: Pixabay

Poleg spolnih zlorab, ki jih doživljajo za štirimi stenami tudi slovenski otroci, se dogajajo tudi številne druge vrste zločinov. Za otroke s takšnimi zgodbami obstajajo krizni centri in eden takšnih je krizni center Palčica.

Palčica je krhka, a močna deklica, ki jo v otroštvu doleti vrsta nesreč, a se kljub temu ne preda, temveč z dobroto in srčnostjo premaga vse težave. Po tej glavni junakinji Andersenove pravljice je poimenovan krizni center za otroke.

"Večina otrok, ki pride k nam, misli, da je prav, da se jih tepe"

"Veste, večina otrok, ki pride k nam, misli, da je prav, da se jih tepe, ker drugega načina ne poznajo. In pri nas spoznajo ta drugi način - ljubeč, spoštljiv, suportiven," pravi Manuela Ham, vodja kriznega centra za otroke Palčica.

Za otroke so na voljo lepo opremljene sobe, kopalnica in igralnica. Zanje skrbi sedem zaposlenih, otroci pa lahko pri njih ostanejo 21 dni.

"Vsi me vprašajo, zakaj 21 dni. To je zato, ker se začne otrok po 21 dneh čustveno navezovati in mu je odhod ponoven stres. In ne pozitiven, ampak negativen," pojasnjuje Hamova.

Na žalost to običajno ni dovolj, da se zanje najde primerna rešitev oziroma rejniška družina, pri katerih pristane kar 90 odstotkov otrok iz Palčice.

Palčica otrokom daje priložnost, da njihova zgodba doživi srečen konec. Foto: Bor Slana

"Starši včasih potrebujejo ta nekakšen dokončen stisk v kot, da ugotovijo, da njihovi načini reševanja niso bili primerni," pove Hamova.

Pogosto so tudi oni bili v otroštvu zlorabljeni in tako je krog sklenjen. V Palčici se ga trudijo prekiniti. Otrokom nudijo varen dom, skozi igro jim pokažejo veselje in toplino. Otroci tukaj spoznajo drugačen svet - takšen, v katerem namesto pesti vlada ljubezen.