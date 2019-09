Šarec zatrjuje, da konkretnih pogovorov z NSi za zdaj ni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premier Marjan Šarec je po zapletih pri sodelovanju z Levico in ugibanjih, da odpira pot sodelovanju z NSi, danes povedal, da se glede tega za zdaj nič ne premika. Z vsemi strankami imajo po njegovih navedbah redne stike v DZ, konkretnih pogovorov pa ni. Levico, ki pogojuje svoje sodelovanje, pa je ponovno opozoril, da je "na ultimat težko delati".

Levica, s katero ima vlada sklenjen sporazum o sodelovanju za letos, je namreč predstavila predlog ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja oziroma njegov prenos v obvezno. Od koalicije pričakuje podporo, sicer grozi, da bo glasovala proti proračunu za prihodnji dve leti. Koalicijski partnerji so že pred nekaj dnevi sporočili, da na ultimate ne pristajajo.

Glede ukinitve dopolnilnega zavarovanja je Šarec danes ponovno spomnil na dogovor z Levico, da bo to zadevo pripravila delovna skupina. Prav tako v sporazumu o sodelovanju piše, da bodo to naredili, če bo predlog finančno vzdržen. "Je še kar nekaj vprašanj, na ultimat pa je težko delati," je dodal.

Podobno je v četrtek Šarec povedal, da ima Levica pravico izvajati svojo politiko tako, kot misli, da je prav. A jo je za primer, če se bo odločila za prekinitev sodelovanja z vlado, spomnil na izjavo izpred leta dni: Ko se ena pot zapre, se odpre druga.

Ugibanja, ali utegne Šarec iskati podporo pri NSi

Tako so postala glasna ugibanja, ali utegne iskati podporo pri NSi, ki je že nakazala pripravljenost za sodelovanje pri posameznih projektih. V četrtek je Šarec glede tega dejal, da je vse odvisno od poteka nadaljnjih dogodkov. V izjavi ob robu današnjega odprtja Strateškega foruma na Bledu pa je na vprašanje sodelovanja z NSi odgovoril, da za zdaj ne vidi nobenih premikov. "Karkoli se bo dogajalo naprej, bomo pozorni na to, če bo kakršna koli drugačna situacija," je dodal.

Na vprašanje, ali pričakuje, da bo obdržal takšno sestavo koalicije in pogodbeno opozicijo, kot je bila do zdaj, pa je odgovoril: "Delali bomo na tem, da vlada dela naprej, za ljudi. Vsaj moj cilj je tak, kaj se bo dogajalo, bomo pa videli. Seveda ni vse odvisno samo od mene, če bi bilo, bi bile zadeve marsikje drugačne."

Šarec se je minuli teden ukvarjal tudi s težavami v lastni stranki, s položaja se bo moral zaradi očitkov o političnih pritiskih pri kadrovanju posloviti generalni sekretar LMŠ Brane Kralj. Prva nadzornica Uradnega lista Irena Prijović ga je namreč prijavila pristojnim institucijam, ker jo je, kot je povedala, poklical in dejal, da država pričakuje imenovanje Igorja Šoltesa za direktorja Uradnega lista RS.

Šarec je priznal, da je Kralj ravnal nepravilno, ter zatrdil, da za klic ni vedel. Je pa obenem napovedal razpravo o kadrovanju v širšem pomenu. Kakšne ukrepe ima v mislih, ni pojasnil, je pa danes ocenil, da bo treba pogledati celotno kadrovanje po vseh ustanovah v državi. Zadnji dogodek je bil po njegovih navedbah zgolj primer, kaj se ne bi smelo dogajati, "predvsem pa se ne bi smelo dogajati, da postavljamo na odgovorna mesta ljudi, ki tja ne sodijo".

Spomnil je na primere, ko "želiš kakšnemu državnemu uradniku kaj povedati, oz. želiš, da začne delati, ali pa ga kam premestiš". "Dokler bomo tako delali, ne bomo prišli do pravih kadrov, ker smo dvolični," ugotavlja Šarec. Po eni strani po njegovih navedbah želimo, da vse deluje in da vsi delajo na polno, po drugi pa vsi "takoj skočijo", ko se kakšnemu uradniku kaj zgodi, češ da gre za mobing ali politični pritisk. Kadrovanje je izjemno širok pojem in Šarec pričakuje, da se bodo v prihodnje o tem pogovarjali.

A pri njegovih namerah ne gre za morebitno ustanovitev kakšnega novega organa, kot sta bila v preteklosti denimo Agencija za upravljanje kapitalskih naložb ali Kadrovsko-akreditacijski svet, pač pa je po Šarčevih navedbah "treba samo malo več reda in discipline ter da bo vsak opravil svojo nalogo". "Če pa je ne bo, mora biti omogočeno, da takemu človeku tudi pokažeš vrata," je poudaril.