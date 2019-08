Žalna knjiga v spomin Omanu na škofjeloški občini ter na sedežih SLS in NSi

Na Občini Škofja Loka bo od danes do srede mogoč vpis v žalno knjigo v spomin pokojnemu Ivanu Omanu, enemu od ključnih osamosvojiteljev Slovenije in soustanovitelju Slovenske kmečke zveze. Žalna knjiga bo v torek in sredo tudi na sedežih SLS in NSi, v hotelu Union v Ljubljani pa bo v torek popoldne v spomin pokojnemu Omanu tudi žalna seja omenjenih strank.

Vest o Omanovi smrti so sporočili v nedeljo. Bil je eden od ključnih ljudi pri ustanavljanju Demosa in osamosvajanja Slovenije. Kot kandidat Demosa je bil leta 1990 izvoljen za člana predsedstva Slovenije, leta 1992 pa za poslanca prvega sklica DZ. Star je bil skoraj 90 let.

Kot so sporočili iz Občine Škofja Loka, bo vpis v žalno knjigo od danes do srede v Loški hiši občine Škofja Loka. Pokojni bo od torka od 9. ure do srede do 13. ure ležal na svojem domu v Zmincu pri Škofji Loki, po 15. uri pa v cerkvi sv. Jakoba v Škofji Loki. Tam bo ob 16. uri sveta maša, zatem pa pogreb z vojaškimi častmi na mestnem pokopališču v Škofji Loki.

Žalni knjigi bodo odprli tudi na glavnih tajništvih strank SLS in NSi. Kot so zapisali v NSi, bosta odprti v torek in v sredo med 9. in 17. uro. Predsednik SLS Marjan Podobnik in predsednik NSi Matej Tonin se bosta v žalno knjigo na tajništvu SLS skupaj vpisala v torek ob 10. uri, pol ure pozneje pa na tajništvu NSi.

Minuta molka na seji Državnega zbora

Foto: Klemen Korenjak V spomin pokojnemu Ivanu Omanu bo v torek ob 17. uri žalna seja SLS in NSi v vrtni dvorani hotela Union v Ljubljani, so sporočili iz omenjenih strank.

Poslanke in poslanci DZ se bodo Omanu, ki je bil poslanec prvega sklica DZ, v spomin poklonili z minuto molka na seji DZ.

"Od svojega Zminca in Škofje Loke se je poslovil velik človek in eden od najbolj pomembnih politikov v zgodovini Slovenije. V odločilnih in prelomnih časih je s svojim znanjem, izkušnjami in širino izjemno pripomogel k uspehu in razvoju samostojne države," je v sporočilu za javnost navedel škofjeloški župan Tine Radinja in Omanovim bližnjim izrekel sožalje.