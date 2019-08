Umrl je Ivan Oman

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 90. letu je umrl Ivan Oman, eden ključnih ljudi pri ustanavljanju Demosa in osamosvajanja Slovenije.

"Članom SLS, prijateljem in vsem, ki ste ga spoštovali, sporočamo žalostno vest, da je sinoči umrl Ivan Oman, soustanovitelj in prvi predsednik Slovenske kmečke zveze, velik borec za pravice kmetov in karizmatični narodni voditelj," je stranka SLS zapisala na svoji spletni strani.

Kot "kmet iz Zminca" v Poljanski dolini se je Oman že v času nekdanje socialistične Jugoslavije zavzemal za pravice kmetov v Sloveniji. Ob začetku procesa demokratizacije Slovenije konec 80. let je sodeloval pri ustanovitvi Slovenske kmečke zveze in leta 1988 postal njen prvi predsednik.

Sodeloval je v vseh večjih dogodkih demokratizacije ter osamosvajanja Slovenije. Na svoji kmetiji je novembra 1989 gostil tudi srečanje, na katerem je bila dogovorjena ustanovitev Demokratične opozicije Slovenije (Demos).

Vodenje Demosa je tedaj prevzel Jože Pučnik, Oman pa je bil podpredsednik. Na predstavitvi Demosa januarja 1990 v Cankarjevem domu je izgovoril tudi svoj znameniti vzklik: "Mi gremo na volitve zato, da zmagamo!"

Leta 1990 je kot kandidat Demosa sodeloval na prvih demokratičnih volitvah po drugi svetovni vojni. Bil je izvoljen v predsedstvo tedaj še Socialistične republike Slovenije, v katerem so ob njem sedeli še Ciril Zlobec, Matjaž Kmecl, Dušan Plut in predsednik predsedstva Milan Kučan.

Slovenska kmečka zveza se je medtem preimenovala v Slovensko ljudsko stranko, katere vodenje je leta 1992 predal svojemu zetu Marjanu Podobniku. Sam si je prizadeval, da bi se stranka združila s tedanjimi Slovenskimi krščanskimi demokrati (SKD), do česar pa tedaj (še) ni prišlo. Sam je nato prestopil v to stranko in bil leta 1992 na njihovi listi tudi izvoljen za poslanca prvega sklica državnega zbora.

Po izteku mandata se je sicer poslovil od aktivne politike, a vendar kot starosta ostal pomembna osebnost slovenske pomladi. Leta 1996 je prejel tudi zlati častni znak svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.

Oman je bil rojen 10. septembra 1929. Z ženo Marijo sta imela sedem otrok.

Pahor: Oman je bil eden očetov naše države

Predsednik republike Borut Pahor je ob smrti Ivana Omana zapisal, da "danes žaluje ves slovenski svet". Izpostavil je, da je bil Oman "ena osrednjih osebnosti slovenske politične pomladi in osamosvojitve, eden očetov naše države".

Hvaležni smo usodi, da nam je v prelomnih časih naše zgodovine dala modrega in odločnega ljudskega voditelja odprtega in mehkega srca.”



(Foto UPRS: Zadnji obisk predsednika republike na domu Ivana Omana decembra 2018) pic.twitter.com/EW3P4SyKYL — Borut Pahor (@BorutPahor) August 18, 2019

"Hvaležni smo usodi, da nam je v prelomnih časih naše zgodovine dala modrega in odločnega ljudskega voditelja odprtega in mehkega srca," je na Twitterju še zapisal predsednik Pahor in izrekel tudi sožalje družini Oman.