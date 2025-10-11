Oven

Umirjen, a ustvarjalen dan je pred vami. Počutili se boste odlično in vsaka malenkost vas bo spravila v dobro voljo. Končno boste ugotovili, da je sreča v majhnih stvareh. Kar tako naprej, vsak dan bolje vam bo šlo in kmalu si boste rekli, da je življenje prav lepo, če se posvetimo predvsem pomembnim stvarem in ljudem.

Bik

Dobro jutro bo poskrbelo, da se boste znebili pesimizma in nakopičene negativne energije. Vaše razmišljanje bo danes optimistično usmerjeno in nič vas ne bo moglo spraviti v slabo voljo. Imeli boste močno željo po fizičnem in intelektualnem napredovanju. Začutili boste, da se vse zadeve postopoma umirjajo.

Dvojčka

Drugi bodo danes preizkušali vaše potrpljenje. V odnosih se bodo lahko pojavile težave, prišlo bo do nesporazuma s prijateljem. Vzrok bo v tem, da nihče ne bo želel popustiti in poslušati mnenj ter pojasnil drugega. Oba bosta trmasta in na koncu bosta ugotovila, da vaju to ne bo pripeljalo nikamor.

Rak

Pri delu bo prevladovala slaba energija, ki bo vplivala na vaše počutje. Ugotovili boste, da lahko ponudite še mnogo več, kot ste do sedaj. Vendar pa kljub temu vi svojih kriterijev kar ne boste znižali. Še več, morda boste postali kar malce prezahtevni. Bodite bolj optimistični in prilagodljivi, bolje se boste počutili in lažje vam bo.

Lev

Dobro premislite, preden boste sprejeli odločitve in nove poteze v karieri ali privatnem življenju. Hitre in nepremišljene reakcije bi dolgoročno imele zelo slabe posledice. Posvetite se financam, vlaganju ali varčevanju, nakupu ali trgovini, lahko pa načrtujete tudi letni dopust. Velik pomen boste dajali sodelovanju in prijateljstvu.

Devica

Skrbelo vas bo zdravje starejšega člana družine, a njegovo stanje se bo izboljšalo, vi pa si boste lahko oddahnili. Dan bo prinesel družinsko slavje ali skupno kosilo, v katerem boste zelo uživali. Nekateri boste to izkoristili za objavo pomembnih novic ali predstavitev svojih načrtov.

Tehtnica

Čeprav do zdaj niste našli uspešnih rešitev, se bodo stvari spremenile na bolje. Izrazite, kar boste čutili, saj bo danes vse lažje. To lahko storite tudi z malo strahu pred težavami. Po drugi strani pa boste tudi bolje razumeli, kaj vam želijo povedati drugi. Ne bojte se pokazati čustev, a pazite, da ne boste povedali prav vsega.

Škorpijon

Razmerja z drugimi bodo skladna in stabilna. Neka starejša in bolj izkušena oseba vam bo pomagala pri stvareh, ki so vam zelo pomembne. Vse skupaj bo v povezavi s čustvenimi ali finančnimi temami. Kakorkoli, vse skupaj vam bo zelo pomagalo, stopite pa iz sedanjega okvira vašega uma.

Strelec

Veliko se boste družili, a bolj vas bo privlačilo spogledovanje ter površno, zabavno in romantično zapeljevanje. Vezani boste dan preživeli v neobremenjenem pogovoru. Pravo dogajanje se bo začelo proti koncu dneva, ko boste začutili potrebo po ponovnem osvajanju svojega partnerja. Rezervirajte mizo za večerjo, karte za gledališče ali kupite novo spodnje perilo.

Kozorog

Danes boste še vedno zelo neodločeni glede delovne problematike. Premislite, kako boste dosegli cilj. Odločitev, ki jo boste sprejeli, naj temelji na vaši srčni želji. Le tako boste lahko zares uspešni. Pustite zmedenost za seboj in pogumno stopite na novo pot. Videli boste, da vas bo ta vodila do pravih oseb in znanja.

Vodnar

Že zjutraj boste začutili, da vam ta dan ne bo najbolj naklonjen. Jasnino bodo prekrili nevihtni oblaki, vendar ne skrbite. Izvlekli se boste kot vedno doslej. Če boste le lahko, se izognite pomembnejšim opravkom. Pokličite prijatelja, na katerega ste skoraj pozabili in obnovite odnos. Ne veste še, kako prav vam bo kmalu prišel

Ribi

Ne prelagajte svoje slabe volje na ljudi, ki so vam blizu. Če ste vezani, se izogibajte konfliktom. Partner vas ima že dovolj, težave med vama so vidne. Ne znašajte se nanj, saj vam želi samo pomagati. Samski boste dobili občutek, da ste spoznali osebo, po kateri hrepenite že celo življenje. Dobili boste nov zagon.