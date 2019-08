Žalna seja za Ivana Omana: Nikogar ni pustil ravnodušnega #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na žalni seji SLS in NSi so se danes poklonili Ivanu Omanu, starosti slovenske politične pomladi. Po besedah predsednika SLS Marjana Podobnika je Oman znal navdušiti ljudi za pravo stvar in si v pomembnih trenutkih upal stopiti korak naprej. Predsednik NSi Matej Tonin meni, da je bil človek, kakršnega je Slovenija potrebovala v prelomnih časih.

Ivan Oman je bil po Podobnikovem mnenju simbol tistega, kar je Slovenija po osamosvojitvi imela možnost nastati, pa v mnogem žal ni oz. še ni. Med drugim "simbol Slovenije, kakršna bi bila, če po preživetem nacizmu in fašizmu ne bi imeli medvojne in povojne revolucije in nato še 50 let komunizma".

Znal navdušiti ljudi za pravo stvar

"Simbol Slovenije, ki bi jo vodila od naroda izvoljena oblast izmed tistih, ki so skozi rodove na naših tleh vzpostavljali trdne kmečke grunte, močne družinske obrti in podjetja. Izmed tistih, ki vzgajajo k spoštovanju človeka, družine, dela, domovine in pošteno pridobljene lastnine," je v nagovoru na žalni seji v Ljubljani pojasnil Marjan Podobnik.

Foto: STA

Oman je bil po njegovem mnenju človek, ki mu ni bilo podobnega v novejši slovenski zgodovini v tem, kako je znal navdušiti ljudi za pravo stvar. "Postal je tisti, ki je ob svoji smrti bolj kot kdorkoli povezal ljudi najrazličnejših političnih in vrednostnih opredelitev v enotni oceni, da smo z njim izgubili velikega človeka," je dodal.

Kot je še povedal Podobnik, si je Oman vedno želel, da bi Slovenska kmečka zveza in slovenski Krščanski demokrati oz. SLS in NSi skupaj dihali z obema pljučnima kriloma. To je tudi pomemben del njegove politične oporoke.

Krepil slovensko identiteto

Matej Tonin je v nagovoru poudaril, da "Oman nikogar ni pustil ravnodušnega, znal je razvneti ljudi. Njegova govorica je bila enostavna, jasna in razumljiva." "Dejanja Ivana Omana so zaznamovala čas, v katerem je živel, kar pa je še pomembnejše, pustila bodo trajne sledi vsem prihodnjim generacijam," je dejal Tonin.

Foto: STA

Oman je bil po njegovih besedah pogumen mož, ob čemer je spomnil na čas, ko je sprejel vodenje Slovenske kmečke zveze leta 1988. Izpostavil je tudi Omanovo ponarodelo izjavo: "Mi gremo na volitve zato, da zmagamo."

Izpostavil je še, da je bil Oman domoljub. Ko se je s pomočjo plebiscita rojevala Republika Slovenija, ni nikoli preračunaval, kaj se mu bolj izplača, odločno se je postavil na stran premočrtne poti v samostojnost.

Foto: STA

"Krepil je slovensko identiteto, vendar nikoli z zaničevanjem drugih narodov," je dejal Tonin. Oman je bil po njegovih besedah tudi pravičen. Politični nasprotnik ni naš politični sovražnik, je Omanove besede povzel Tonin.

Prva lastovka slovenske pomladi

V njunih pogovorih je tudi večkrat poudaril, da revanšizem ni še nikomur pomagal k uspehu in da morajo ustaviti sovraštvo. "Dejal je še, da bo Slovenija normalna šele takrat, ko bodo možne tudi velike rdeče-črne povezovalne koalicije," je povedal predsednik NSi.

Današnje žalne seje so se udeležili vodstvi in vidni člani SLS in NSi, nagovor pa je imel tudi predsednik DS Alojz Kovšca, ki je poudaril, da je bil Oman prva lastovka slovenske pomladi.

Foto: STA

Predsednik osamosvojitvene vlade in nekdanji predsednik SKD Lojze Peterle pa se je v pismu Omanu zahvalil "za ljubezen do Slovenije, za državotvorna dejanja, za jasnost, načelnost, odločnost, pogum, dialoškost, modrost in zdravo kmečko pamet".

Ivan Oman je v soboto umrl v 90. letu starosti. Bil je soustanovitelj Slovenske kmečke zveze in eden ključnih osamosvojiteljev Slovenije. Kot kandidat Demosa je bil leta 1990 izvoljen za člana predsedstva Slovenije, leta 1992 pa za poslanca prvega sklica DZ. Od Omana se bodo z vojaškimi častmi poslovili v sredo na škofjeloškem pokopališču.