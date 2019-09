Po Pučniku, Bučarju in Drnovšku dvorano v predsedniški palači uradno dobil tudi Oman

Predsednik republike Borut Pahor je na slovesnosti eno od dvoran v predsedniški palači tudi uradno poimenoval po nedavno umrlem buditelju in vidnem osamosvojitelju Ivanu Omanu. Ob navzočnosti številnih Omanovih sorodnikov in političnih sopotnikov je izrazil prepričanje, da bo dvorana s svojim imenom služila kot navdih njenim obiskovalcem.

Kot je povedal predsednik Borut Pahor, je poimenovanje dvorane po Ivanu Omanu zanj pomembno, verjame pa, da je pomembno tudi za vse prihodnje predsednike, Omanovo družino in zgodovinski spomin. Omana namreč vidi kot enega od velikanov slovenske zgodovine, katerih imena je pomembno ohranjati. "Slovenci smo majhen narod in smo velikokrat odvisni od tistih, ki vidijo dlje in so v svojih vizijah premočrtni. Eden takih je bil tudi Ivan Oman," je dejal.

Dvorana je po njegovih besedah eden od najpomembnejših prostorov v predsedniški palači

Gre namreč za uradno sprejemno pisarno, v kateri prirejajo uradna srečanja z najvišjimi voditelji tujih držav, uradni pogovori z vodji poslanskih skupin, ko se oblikuje vlada ali ko se sprejemajo odločitve o predlogih za imenovanje na visoke državne položaje.

Je sicer ena od štirih dvoran, ki jih je Pahor poimenoval po vidnih možeh slovenske zgodovine - do zdaj so namreč svoje dvorane že dobili Jože Pučnik, France Bučar in Janez Drnovšek. Pahor se je za to, da bo dvorane poimenoval po vidnih osebnostih, odločil v svojem prvem mandatu, dosedanja poimenovanja pa so bila v javnosti "zelo dobro sprejeta".

"Tudi tokrat ni bilo nobene zadrege. Dobili smo samo izraze hvaležnosti in pohvale. Prav nihče ni menil, da to ni primerno ali kaj drugega, kar samo kaže na to, da je podoba Ivana Omana v javnosti sprejeta brez slehernih senc. To je za slovenski kolektivni spomin velika odlika," je dejal.

Foto: STA

V imenu sorodnikov se je Pahorju za njegovo gesto danes zahvalil Omanov sin Janez Oman. Dejal je, da so na poimenovanje dvorane po očetu ponosni, zagotovo pa je ponosen tudi oče "na svoj, za zdaj nam še nerazumljiv način".

Dejal je še, da so živeli v družini, kjer so bila pravila jasna, prioritete pa jasno določene. "Imeli smo družino in imeli smo dom. Imeli smo komu in čemu pripadati, zato si danes upam trditi, da smo ponosni pripadniki slovenskega naroda in ponosni državljani Republike Slovenije," je dejal. Dodal je, da imajo zato tudi oni nalogo in odgovornost, da te vrednote posredujejo svojim otrokom.

Oman, ki je umrl sredi avgusta, je bil eden od ključnih ljudi pri ustanavljanju Demosa in osamosvajanja Slovenije. Od njega so se poslovili z vojaškimi častmi na škofjeloškem pokopališču, na zadnjo pot pa ga je pospremilo več sto ljudi, med njimi najvišji predstavniki države.