Z vojaškimi častmi slovo od osamosvojitelja Ivana Omana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na škofjeloškem pokopališču se bodo danes z vojaškimi častmi poslovili od Ivana Omana, enega ključnih osamosvojiteljev Slovenije in soustanovitelja Slovenske kmečke zveze. Zbrane na pogrebni slovesnosti bo nagovoril predsednik republike Borut Pahor, pred tem pa bo v tamkajšnji cerkvi potekala pogrebna maša, ki jo bo vodil nadškof Anton Stres.

Oman, ki bi septembra dopolnil 90 let, je umrl v soboto. Bil je eden ključnih ljudi pri ustanavljanju Demosa in osamosvajanja Slovenije. Kot kandidat Demosa je bil leta 1990 izvoljen za člana predsedstva Slovenije, leta 1992 pa za poslanca prvega sklica DZ. Star je bil skoraj 90 let.

Pogrebne slovesnosti za Omanom, ki se ga politični sopotniki in tekmeci spominjajo kot treznega politika in velikega Slovenca, bodo potekale danes popoldne. Ob 16. uri bo v škofjeloški cerkvi sv. Jakoba potekala pogrebna maša, nato pa bo na mestnem pokopališču pogreb z vojaškimi častmi. Še danes se je mogoče vpisati v žalne knjige na sedežih SLS in NSi ter v prostorih Občine Škofja Loka.

Že v torek je v vrtni dvorani hotela Union v Ljubljani potekala žalna seja SLS in NSi. Predsednik SLS Marjan Podobnik je v nagovoru spomnil, da je Oman znal navdušiti ljudi za pravo stvar in si v pomembnih trenutkih upal stopiti korak naprej. Prvak NSi Matej Tonin pa je izpostavil, da je bil človek, kakršnega je Slovenija potrebovala v prelomnih časih.

Omanovi komentarji aktualnih družbeno-političnih razmer so imeli vedno velik odmev. Veljal je za starosto slovenske politične pomladi. Aktivno je sodeloval v procesu demokratizacije in osamosvajanja Slovenije, mnogi pa se ga bodo spominjali tudi kot borca za kmete.