Napredek v farmaciji in medicini – kombinirana zdravila za boljši nadzor krvnega tlaka in holesterola

Zvišan krvni tlak in zvišan holesterol sta najpomembnejša dejavnika tveganja za večino srčno-žilnih zapletov. Kar 80 odstotkov teh zapletov bi lahko preprečili z njunim zgodnjim odkritjem in ustreznim zdravljenjem. Zdravniki opozarjajo, da ljudje kljub mogočim resnim posledicam zvišanega krvnega tlaka in holesterola ne nadzorujejo dobro. Kateri so glavni vzroki za to in kako bi lahko to izboljšala inovativna kombinirana zdravila?

Zvišan krvni tlak (hipertenzijo) ima na milijone ljudi po vsem svetu. Ker ga običajno ne spremljajo simptomi, se številni niti ne zavedajo te težave. Optimalen krvni tlak je 120–129/70–79 mm Hg. Če je višji od 140/90 mm Hg, že govorimo o hipertenziji. Če krvnega tlaka ne znižamo pod 140/90 mm Hg, še bolje pa pod 130/80 mm Hg, je tveganje za resne zdravstvene zaplete, kot so možganska kap, srčni infarkt, srčno popuščanje, angina pektoris in ledvična odpoved, večje.

Zvišan holesterol ima v Sloveniji več kot 60 odstotkov odraslih. Čeprav je holesterol za naše telo nepogrešljiv, strokovnjaki opozarjajo, da je zelo škodljiv, če je previsok. Zvišan holesterol LDL (t. i. slabi holesterol) namreč povečuje tveganje za srčni infarkt in možgansko kap.

Izzivi pri obvladovanju zvišanega krvnega tlaka in holesterola

Številni podatki kažejo, da več kot 75 odstotkov oseb z zvišanim krvnim tlakom za njegovo učinkovito znižanje potrebuje več kot eno zdravilo. Število tablet pa je pogosto dejavnik, ki pomembno vpliva na njihovo sodelovanje pri zdravljenju. Bolj ko je režim zdravljenja zapleten in več tablet ko je treba vzeti na dan, več je ljudi, ki navodil za zdravljenje ne upoštevajo dosledno. Rešitev so lahko kombinirana zdravila, ki omogočajo poenostavljen režim zdravljenja.

Smernice za zdravljenje visokega krvnega tlaka priporočajo kombinirana zdravila

Kombinirana zdravila so zdravila, ki vsebujejo dve ali več učinkovin v eni tableti. To pomeni, da je treba namesto več zdravil s po eno učinkovino vzeti eno zdravilo, ki vsebuje več učinkovin.

Doc. dr. Jana Brguljan Hitij, dr. med., predstojnica Kliničnega oddelka za hipertenzijo v UKC Ljubljana in podpredsednica Združenja za arterijsko hipertenzijo, pojasnjuje: "Kombinirane tablete predstavljajo sodoben pristop k zdravljenju arterijske hipertenzije. Z več učinkovinami, ki delujejo prek različnih mehanizmov, se doseže boljši učinek. To omogoča jemanje manjših odmerkov posameznih učinkovin, kar izboljšuje prenašanje zdravljenja. Poleg tega enostavnejši režim jemanja zdravil povečuje sodelovanje oseb z zvišanim tlakom pri zdravljenju, saj je verjetnost rednega jemanja zdravila večja, kadar gre samo za eno tableto. To vodi do boljših rezultatov zdravljenja, učinkovitejšega nadzora in manj zapletov zaradi bolezni. Tak pristop dolgoročno prispeva tudi k daljšemu in kakovostnejšemu življenju."

Preboj pri nadzoru krvnega tlaka in holesterola v sodobni medicini

Kombinirana zdravila pomenijo pomemben napredek tudi z vidika zdravstvene stroke. "Poenostavljen režim zdravljenja ne vpliva le na boljše sodelovanje oseb z zvišanim tlakom, temveč tudi na učinkovitost in prilagodljivost zdravljenja, kar je za zdravnike ključnega pomena pri obvladovanju srčno-žilnih bolezni," pojasnjuje doc. dr. Jana Brguljan Hitij in dodaja: "Slovenski zdravniki se pogosto srečujemo s slabim sodelovanjem ljudi pri zdravljenju, ki pogosto vodi v neurejen krvni tlak in nedoseganje ciljnih vrednosti. Kombinirana zdravila so za zdravnika učinkovito orodje, ki po eni strani lajša zdravljenje, po drugi strani pa omogoča izbiro prave kombinacije zdravil in prilaganje zdravljenja vsakemu posamezniku."

Tudi pri zvišanem holesterolu je za doseganje ciljnih vrednosti pogosto potrebno zdravljenje z več učinkovinami, predvsem pri osebah z veliko ali zelo veliko srčno-žilno ogroženostjo. Kar zadeva holesterol v krvi, so si strokovnjaki edini – čim nižje, tem bolje. Ob tem pri zdravljenju zvišanega holesterola ostaja izziv doseganje ciljnih vrednosti, ki jih smernice priporočajo za učinkovito preprečevanje srčno-žilnih zapletov. Kombinirana zdravila so učinkovita sodobna rešitev, saj poenostavljajo kompleksno zdravljenje in prispevajo k boljšemu doseganju ciljnih vrednosti.

Slovensko znanje v ospredju mednarodnega razvoja

Med vodilnimi razvijalci kombiniranih zdravil za srčno-žilne bolezni je slovensko farmacevtsko podjetje Krka, d. d., Novo mesto. Prva kombinirana zdravila so v njem začeli proizvajati pred več kot 35 leti, zdaj pa jih je v njihovi ponudbi že več kot 110.

V Krki so pomembnost kombiniranih zdravil prepoznali že zelo zgodaj, še preden se je zavedanje o njihovi koristnosti razširilo med strokovnjaki in v klinični praksi. Razvoj kombiniranih zdravil je zelo kompleksen proces, pri katerem sta ključna široko znanje in sodobna oprema na tehnološkem in analiznem področju. V Krki v to nenehno vlagajo, rezultat pa so med drugim učinkovita zdravila za boljši nadzor zvišanega krvnega tlaka in holesterola.

Krkin prispevek k razvoju inovativnih terapevtskih rešitev je prepoznan tudi mednarodno, kar potrjuje dokumentarni film, ki ga je za Krko pripravila medijska hiša BBC StoryWorks v okviru serije The Next Frontier. Film prikazuje, kako Krkine inovacije prispevajo k boljši dostopnosti in učinkovitosti zdravljenja srčno-žilnih bolezni po vsem svetu. "Kombinirana zdravila so odgovor na pereče svetovne izzive v zdravstvu – kompleksne režime zdravljenja, ki zmanjšujejo sodelovanje oseb z zvišanim tlakom pri zdravljenju. Krka s svojimi rešitvami omogoča preprostejše, a učinkovitejše zdravljenje, kar bistveno prispeva k boljšim izidom zdravljenja," so v Krki zapisali v predstavitvi filma.

