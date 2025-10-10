Francoski predsednik Macron za premierja znova imenoval Sebastiena Lecornuja

Sebastien Lecornu, ki je v ponedeljek odstopil z mesta predsednika vlade, bo položaj ohranil. Predsednik države Emmanuel Macron ga je drevi namreč znova imenoval na premierski položaj in mu dal mandat za sestavo nove vlade, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Skrajna desnica že napoveduje interpelacijo nove vlade.

Lecornu je odstopil v ponedeljek, po manj kot mesecu dni na položaju in pol dneva po imenovanju članov nove vlade. Predsednik države Macron je njegov odstop sprejel, po današnjih pogajanjih pa ga je vnovič imenoval na mesto predsednika vlade.

"Sprejemam - iz dolžnosti - nalogo, ki mi jo je zaupal predsednik republike, da storim vse, kar je v moji moči, da Francija do konca leta dobi proračun in da se lotim vsakodnevnih težav naših državljanov," je Lecornu zapisal na X.

Dodal je, da je treba narediti konec tej politični krizi, ki razburja francosko ljudstvo, in nestabilnosti, ki škoduje podobi Francije in njenim interesom.

To pa je mogoče doseči le pod določenimi pogoji, pri čemer je treba iz zadnjih nekaj tednov potegniti več zaključkov. Vsa vprašanja, ki so bila izpostavljena med posvetovanji v zadnjih dneh, bodo odprta za parlamentarno razpravo. Obnova javnih financ ostaja prednostna naloga. Vse ambicije so legitimne in koristne, vendar se morajo tisti, ki se bodo pridružili vladi, zavezati, da se bodo distancirali od predsedniških ambicij za leto 2027. Nova vladna ekipa mora imeti prenovljen in raznolik nabor znanj in spretnosti. "Naredil bom vse, kar je v moji moči, da bom v tej misiji uspel," je še zapisal Lecornu.

Macron se je danes sicer sestal z vodji parlamentarnih strank, da bi dosegel dogovor o imenovanju novega premierja in skušal umiriti politično krizo.

V Elizejski palači so danes pred začetkom pogovorov sporočili, da gre za "trenutek kolektivne odgovornosti".

Prisotna sta bila tudi vodji opozicijskih Socialistov in Zelenih, Oliver Faure in Marine Tondelier, ki sta bila po sestanku kritična, saj sta si želela, da priložnost za vodenje vlade dobile leve stranke.

Prva naloga bo proračun

Lecornujev odstop je povzročilo zlasti nezadovoljstvo s sestavo nove vlade, tako v opoziciji kot med zavezniki na desnici in sredini.

Lecornujeva prva naloga bo spraviti pod streho proračun. Po odstopu in pogovorih s strankami, ki jih je po Macronovem navodilu opravil v torek in sredo, je sicer izrazil optimizem, da bi lahko do konca leta dosegli dogovor o sprejetju proračuna, ki bi bil sprejemljiv za večino v močno razdeljenem parlamentu.

Nesoglasja glede varčevanja in proračuna za leto 2026 v luči zaskrbljujočega stanja javnih financ, ki se še poslabšuje, namreč poganjajo politično krizo, v kateri se je Francija znašla po predčasnih parlamentarnih volitvah julija lani.

Na pogovore pa nista bili povabljeni največji opozicijski stranki

Na pogovore pa nista bili povabljeni največji opozicijski stranki, skrajno desni Nacionalni zbor (RN) in leva Nepokorna Francija (LFI), ki sta svoja stališča po poročanju BFMTV že jasno izrazili. RN se zavzema predvsem za razpustitev parlamenta in nove predčasne volitve, LFI pa tudi za odstop predsednika Macrona.