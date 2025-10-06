Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Ponedeljek,
6. 10. 2025,
10.08

Ponedeljek, 6. 10. 2025, 10.08

Francoski premier Lecornu odstopil s položaja

Sebastien Lecornu, obrambni minister | Francoski premier, ki je bil imenovan 9. septembra, je tako odstopil po manj kot mesecu dni. | Foto Guliverimage

Francoski premier, ki je bil imenovan 9. septembra, je tako odstopil po manj kot mesecu dni.

Foto: Guliverimage

Francoski premier Sebastien Lecornu je danes manj kot 12 ur po imenovanju članov nove vlade odstopil s položaja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Predsednik države Emmanuel Macron je njegov odstop že sprejel, politična kriza v Franciji pa se s tem dodatno zapleta.

Lecornu je odstopno izjavo podal manj kot 12 ur po tem, ko je v nedeljo zvečer imenoval 18 ministrov in ministric, ki bi sestavljali njegovo vlado.

Francoski premier, ki je bil imenovan 9. septembra, je tako odstopil po manj kot mesecu dni. Vse od imenovanja na položaj se je soočal s kritikami tako skrajne desnice kot levice, situacijo pa je danes dodatno zapletlo nezadovoljstvo s sestavo nove vlade med zavezniki na sredini in desnici.

Lecornu je bil že peti francoski premier v nekaj manj kot dveh letih, z njegovim odstopom pa Francija tone še globlje v politično krizo.

