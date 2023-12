Za enega od osumljencev, ki ga sumijo zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja, so v predkazenskem postopku ugotovili, da si je z opisanimi posli neposredno zase zagotovil pridobitev provizije v znesku okoli 2,4 milijona evrov, so še navedli na policiji.

Za enega od osumljencev, ki ga sumijo zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja, so v predkazenskem postopku ugotovili, da si je z opisanimi posli neposredno zase zagotovil pridobitev provizije v znesku okoli 2,4 milijona evrov, so še navedli na policiji. Foto: Tina Deu

Preiskovalci NPU so ovadili tri slovenske državljane zaradi suma zlorabe položaja in štiri zaradi pomoči pri izvršitvi kaznivih dejanj. Osumljenci so s sklenitvijo preplačanih pogodb in aneksa na škodo gospodarske družbe pridobili protipravno premoženjsko korist nekaj več kot 30 milijonov evrov. Ob tem so štirje osumljeni tudi pranja denarja.

Po neuradnih informacijah gre za sporne posle trboveljskega inženirskega podjetja Rudis, najpomembnejšega domačega dobavitelja pri projektu TEŠ6, poroča portal Necenzurirano. Med ovadenimi naj bi bili še nekdanji direktor Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) Uroš Rotnik in njegova naslednika, sedanji poslanec SDS Franc Rosec in sedanji velenjski župan Peter Dermol, sicer član stranke SD, ki sta krajši čas vodila TEŠ.

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so kazensko ovadbo zoper sedmerico podali na specializirano državno tožilstvo v sredo, in sicer zaradi utemeljenega suma, da so storili tri kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, so danes sporočili s policije.

Ob tem so v predkazenskem postopku odkrili tudi sume pranja denarja. Osumljenci so namreč 21,3 milijona evrov porabili na načine, ki predstavljajo zakonske znake kaznivega dejanja pranja denarja. Po navedbah policije so ta denar z različnimi pravnimi posli plasirali v nadaljnjo gospodarsko dejavnost z namenom, da zakrijejo njegov nezakonit izvor in ga legalizirajo. Pri tem so uporabili tudi v tujini registrirane družbe.

Kaznivega dejanja pranja denarja je osumljenih 11 oseb, od tega sedem državljanov Slovenije in po dva državljana Švice ter Bosne in Hercegovine. Od sedmerice, osumljene pranja denarja, so štirje osumljeni dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, torej dejanj, s katerimi so pridobili protipravno premoženjsko korist, še piše STA.