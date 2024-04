Nova pošiljka padavin, višje že konkretno sneži

Od jugovzhoda se nad Slovenijo širi nov pas padavin, ki v višjih legah prehajajo v sneg. Na Rogli bi lahko do četrtka zapadlo več kot pol metra snega. Ponekod na severu Slovenije, nad tisoč metri nadmorske višine, bo do srede dopoldne skupno zapadlo od 50 do sto centimetrov snega. Največ ga gre pričakovati po vrhovih Pohorja. Vremenoslovci napovedujejo, da bi lahko bila recimo v Ratečah skupna višina snežne odeje ob koncu padavin celo višja kot prej v celi zimi. Najvišjo višino so izmerili 20. januarja, skromnih 36 centimetrov.

Do jutra bodo največ novega snega, tudi več kot četrt metra, dobili višji predeli Štajerske in Koroške. Meja sneženja se bo lahko ob močnejših padavinah ponekod spet spustila vse do nižin, napovedujejo na Meteoinfo.si.

Na agenciji za okolje (Arso) so objavili podatke o novozapadlem snegu in postregli z zanimivo napovedjo, da bi lahko ponekod ob koncu padavin izmerili celo višjo snežno odejo kot prej v celi zimi.

Foto: Arso Največ snega je po podatkih Arsa v zadnjih 24 urah zapadlo na postajah na Kredarici, Voglu in Vršiču, povsod več kot 30 centimetrov. A nova pošiljka snega je že tu in do jutrišnjega dopoldneva bi lahko recimo na Rogli zapadlo med 50 in stotimi centimetri snega.

O zasneženih cestah že poročajo tudi na portalu promet.si in drugih prometnih portalih, kjer opozarjajo na nujno zimsko opremo.

Kako kaže?

V sredo bo po napovedih Arsa sprva oblačno s krajevnimi padavinami. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 700 metrov. Popoldne se bo oblačnost trgala, nastale bodo posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

V četrtek bo spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami.

V petek in soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Na zahodu bo občasno lahko rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodnik. Spet bo nekoliko topleje.