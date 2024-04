Današnje popoldne je bilo tako ponekod tudi za več kot 25 stopinj Celzija hladnejše od včerajšnjega. Največjo razliko, 26,2 stopinje Celzija, so v Agenciji za okolje (Arso) izmerili v Podčetrtku, kjer je temperatura iz včerajšnjih 27,2 stopinje Celzija danes ob 15. uri padla na zgolj eno stopinjo Celzija. Prejšni rekord je znašal 22,6 stopinje Celzija in so ga izmerili v kraju Iskrba z 12. na 13. maja 2012.

Rekordna ohladitev



📉 Po absolutnih temperaturnih rekordih v preteklih dneh nam je prehod hladne fronte prinesel tudi slovenski rekord v padcu temperature v zaporednih dneh ob 15. uri (14. uri po zimskem času).



— ARSO vreme (@meteoSI) April 16, 2024

V številnih slovenskih krajih je sneg padal tudi po nižinah, med drugim v Ljubljani, Mariboru, Celju, višjeležeče kraje pa je dodobra pobelilo. Na Rudnem polju je do večera zapadlo 29 centimetrov snega in pokrajino spet spremenilo v pravo zimsko pravljico.

Kje po Sloveniji je zapadlo največ snega?

Največ snega je zapadlo v višjih legah severne in zahodne Slovenije. Na Vršiču je zapadlo 43 centimetrov, na Zelenici 39 centimetrov, na Korenskem sedlu 29 centimetrov, na Predelu 29 centimetrov, na Pavličevem sedlu 27 centimetrov, na Voglu 26 centimetrov, na Rogli slabih dvajset centimetrov (19 cm), na Planini pod Golico 17 in v Radegundi 15 centimetrov.

Sončni zahod v Sečovljah in zasnežena pokrajina. Ekstremen vremenski kontrast v teh dneh. Lahko bi bila prvoaprilska šala. #Pomlad #April pic.twitter.com/VFxQZ3lzHM — Blaž Šter (@vremenolovec) April 16, 2024

