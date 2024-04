Iz kratkih rokavov čez noč znova v bunde

Po izredno topli prvi polovici aprila, v nedeljo je v Metliki padel celo temperaturni rekord, z jutrišnjim dnem prihaja izrazita sprememba vremena. Temperature se bodo v torek dopoldne še gibale med 12 in 22 stopinj Celzija, že popoldne pa se bodo spustile za deset stopinj in več. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso).

Če ste dolge rokave in zimska oblačila postavili v kot, jih boste že jutri ponovno potrebovali. Prihaja namreč izjemen vremenski preobrat s padavinami in ohladitvijo, izključen ni niti sneg do nižin.

Po napovedih meteorologov bo po suhem in vročem ponedeljku v torek zjutraj v severnih krajih začelo deževati, padavine pa se bodo čez dan razširile nad vso državo. Vmes lahko nastane tudi kakšna nevihta.

Meja sneženja se bo spustila

Slabše vreme bo prineslo tudi izrazito ohladitev. Temperature bodo dopoldne še od 12 do 22, popoldne pa le še od 1 do 9 stopinj Celzija. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 700 m, zvečer in v noči na sredo pa ponekod v osrednji in južni Sloveniji še niže.

Oblačno vreme z občasnimi padavinami in precej nižjimi temperaturami kot smo jih bili vajeni v prvi polovici aprila, se bo nadaljevalo kakšen teden dni.