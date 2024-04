Arso: Padel je absolutni aprilski rekord

Znova je bilo zelo toplo tudi v višinah. Na Kredarici je bil z 12,1 stopinje Celzija presežen aprilski temperaturni rekord, ki smo ga pred tem izmerili preteklo nedeljo (11,5 stopinje Celzija).

Kljub poletni vročini pa je pred nami sprememba vremena. Po suhem ponedeljku bo v torek zjutraj v severnih krajih začelo deževati. Čez dan se bodo padavine postopno širile proti jugu in popoldne bodo zajele vso Slovenijo. Vmes se bodo pojavljale tudi nevihte. Temperatura se bo spuščala, zapihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem burja, še poudarja Agencija za okolje.

Meja sneženja se bo popoldne spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov, zvečer in v noči na sredo pa ponekod v osrednji Sloveniji še niže. Tudi v sredo in četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno in dokaj hladno, nastalo pa bo nekaj popoldanskih ploh ali neviht.