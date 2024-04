Prihaja izjemen vremenski obrat: meja sneženja se bo spustila

Ponoči bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v mraziščih na Notranjskem okoli 4 stopinje Celzija. Jutri bo precej jasno, občasno bo nekaj koprenaste oblačnosti. Sredi dneva ali popoldne bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo v zahodnih krajih od 22 do 26 drugod od 27 do 30 stopinj Celzija, napoveduje Agencija za okolje.