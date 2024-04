Hladna fronta bo, glede na predhodne napovedi, z majhno zamudo v popoldanskih urah najprej zajela severovzhod in sever Slovenije, postopoma pa se bodo padavine razširile po vsej državi. Težave bo povzročal silovit veter, agencija za okolje (Arso) je za jugozahodni in osrednji del države izdala oranžno opozorilo. Za jugovzhodni in jugozahodni del Slovenije pa so oranžno opozorilo izdali zaradi napovedanih zimskih razmer.

Za nekaj časa se poslavljamo od visokih temperatur in s soncem obsijanih dni. Čez dan bodo padavine zajele vso Slovenijo, spremljal jih bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Padavine bodo prinesle tudi občutno ohladitev. Če bodo temperature dopoldne še vztrajale med 12 in 23 stopinjami Celzija, bodo popoldne padle pod desetico.

Meja sneženja se bo popoldne spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov, zvečer in v noči na sredo pa ponekod v osrednji in južni Sloveniji še niže, pod 500 metrov. Marsikje bomo priča pravim zimskim razmeram, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso).

Močan veter in sneg lahko povzročita težave, zato je Arso za južni in osrednji del Slovenije izdal oranžno opozorilo. Najmočnejši sunki burje bodo na Primorskem presegali sto kilometrov na uro. Zaradi južnega snega bi težave lahko povzročil tudi snegolom, je za TV Slovenija ocenil vremenoslovec Andrej Velkavrh.

V sredo zjutraj temperature pod ničlo

Ponoči bodo padavine ponehale, do jutra se bo razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od nič do štiri, v alpskih dolinah bo živo srebro padlo pod ničlo. Največja nevarnost za pozebo je v petek, a po besedah Velkavrha kaže, da ta ne bo razširjena po večjem delu države.

V sredo čez dan bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od osem do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Nestanovitno vreme bo vztrajalo vse do konca tedna.