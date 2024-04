Iz poletja v zimo: koliko časa bo vztrajal mraz?

Vremensko dogajanje ob fronti, ki je v torek k nam prinesla občutno ohladitev, sneženje in močan veter, se je ponoči umirilo. Po napovednih vremenoslovcev bo danes sprva pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo nastajala megla. Najvišje dnevne temperature bodo od osem do 14 stopinj Celzija. Nestanovitno vreme se bo nadaljevalo, pred nami je daljše obdobje hladnega vremena, nizke temperature bodo vztrajale vsaj teden dni.

Dobro jutro, danes in jutri bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. pic.twitter.com/lfcrjHv6uJ — ARSO vreme (@meteoSI) April 17, 2024

Sredi dneva in popoldne so možne krajevne plohe in nevihte. Podobno vreme pričakujemo tudi v četrtek, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Temperature se bodo še nekoliko spustile, najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, najvišje dnevne pa od 7 do 13 stopinj Celzija.

V petek bo delno jasno in hladno, zjutraj bo zaradi temperatur blizu ničle na izpostavljenih legah lahko nastala slana, izključena ni niti možnost pozebe. Nestanovitno vreme z nizkimi temperaturami bo vztrajalo vsaj teden dni, je v oddaji 24ur Zvečer povedal vremenoslovec Brane Gregorčič.

Gasilci črpali vodo in odstranjevali sneg

Izrazita hladna fronta je v torek najprej zajela severovzhod države, kjer je že dopoldne začelo deževati, ponekod je padala sodra. Padavine so se nato čez dan razširile nad vso državo, meja sneženja se je začela naglo spuščati in se je ob izraziti ohladitvi spustila tudi pod 500 metrov nadmorske višine. Sneg je tako padal na višjih in nižjih predelih Gorenjske, Štajerske in Koroške, med drugim je snežilo tudi v Ljubljani in na Notranjskem.

Center za obveščanje pri Upravi RS za zaščito in reševanje je zabeležil 44 dogodkov. Aktiviranih je bilo 39 gasilskih enot, ki so s cestišč odstranile 51 podrtih dreves, zaradi zalitja in poplav meteornih voda so iz objektov prečrpavali vodo in s streh treh objektov odstranili visečo pločevino. Odstranjevali so tudi sneg z rastlinjakov in drugih objektov, je zapisano v današnjem poročilu centra za obveščanje.

Ne sneg, težave je povzročala močna burja

V prometu sneženje ni povzročilo večjih težav, več jih je na Primorskem povzročala močna burja. Je pa sneženje preglavice povzročalo vrtičkarjem in predvsem lastnikom večjih rastlinjakov, saj so nekateri, kot omenjeno, na pomoč pri odstranjevanju snega poklicali tudi gasilce.

Na Kredarici 40 centimetrov snega

Največja količina padavin je po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) padla na Gorenjskem ter v delih Koroške in Štajerske. Na Kredarici je v torek čez dan zapadlo 40 centimetrov novega snega, snežna odeja pa je tam debela tri metre. Za severozahod države je za danes in v četrtek izdano rumeno vremensko opozorilo zaradi znatne nevarnosti proženja snežnih plazov.

Arso je v torek zvečer sporočil, da je prehod hladne fronte prinesel tudi slovenski rekord v padcu temperature v zaporednih dneh ob 15. uri. Torkovo popoldne je bilo ponekod tudi za več kot 25 stopinj Celzija hladnejše od ponedeljkovega, največjo razliko, to je 26,2 stopinje Celzija, pa so izmerili v Podčetrtku, kjer je temperatura s ponedeljkovih 27,2 v torek ob 15. uri padla na eno stopinjo Celzija.

Danes bo po napovedih vremenoslovcev sprva pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo megla. Čez dan bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bodo od osem do 14, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija.

V četrtek se bo nadaljevalo nestanovitno vreme, v petek pa bo delno jasno s hladnim jutrom, zjutraj bo možna kratkotrajna megla, na izpostavljenih legah pa slana.