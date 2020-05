Nižje plače ministrov, kar petim bivšim nadomestila, ker "ne morejo" do služb

Ministri bodo zaradi odločitve vlade v povprečju dobili 35 odstotkov višje plače, je Stranka Alenke Bratušek zatrdila pred dvema tednoma. Podatki o izplačilih plač ministrom in premierju, ki jih je vlada javnosti posredovala danes, kažejo, da je bila informacija neresnična. Plače so se ministrom znižale podobno kot poslancem in predsedniku republike, o čemer smo ta teden že poročali. Je pa nadomestila ta teden dobilo kar pet nekdanjih ministrov, ki ne morejo najti dela ali se upokojiti. Pa tudi cela vrsta državnih sekretarjev prejšnje vlade.

Vlada zaradi tega, ker imajo ministrstva ločena računovodstva, zadnja leta potrebuje nekaj več časa, da medijem pošlje točne podatke o vseh plačah in nadomestilih politikov in nekdanjih politikov. Hitrejši so v parlamentu, kjer so podatki javnosti dostopni takoj ob izplačilu. Tokrat so oboji podatke posredovali vsaj isti teden.

Šarec bolje plačan od Janše

Premier Janez Janša (SDS) je ta mesec dobil 5.063 evrov bruto prve "znižane" premierske plače. Marjan Šarec (LMŠ) je januarja, ko je odstopil, dobil 5.670 evrov. Šarčeva plača je bila za premierja nizka, ker ima malo delovne dobe. V vladi ga je januarja prehitel celo minister za finance Andrej Bertoncelj s 5.812 evri. Andrej Šircelj (SDS), ki finance vodi v vladi Janeza Janše, je ta mesec dobil 4.814 evrov bruto plače.

Foto: Bojan Puhek

Razlika, ker sta oba politika podobne starosti in razvrščena v isti plačni razred, kaže, kakšna je varčevalna sprememba v času koronavirusa, ki jo je uzakonil državni zbor in ki je, kot smo poročali, znižala plače tudi drugim politikom. Znižanje pri ministrici za kmetijstvo Aleksandri Pivec (DeSUS) s 5.136 na 4.479 evrov bruto pa je odstotkovno nekoliko nižje kot pri Bertonclju in Vizjaku, ker ji je premier Janša na začetku mandata dodelil nekoliko višji plačni razred kot prej Šarec.

Bertoncelj je bil že prej v višjem.

Kar pet nekdanjih ministrov ne more do službe

Podatki vlade o izplačilih plač in nadomestil kažejo, da številni ministri prejšnje vlade Marjana Šarca ne morejo najti služb ali se upokojiti, zaradi česar so zahtevali posebna nadomestila, ki jih lahko dobivajo največ pol leta. Dva nekdanja ministra sta posebni politični nadomestili, ker ne moreta dobiti dela, dobila že prejšnji mesec.

Še trije so jih tokrat dobili prvič s poračunom za prejšnji mesec. To so nekdanja pravosodna ministrica Andreja Katič (SD), ki je s poračunom dobila 5.673 evrov nadomestila, minister za izobraževanje Jernej Pikalo (SD), ki je s poračunom dobil 5.634 evrov nadomestila, in minister za kulturo Zoran Poznič (SD), ki je s poračunom dobil 5.445 evrov. Brez poračunov je nekdanji minister za zdravje Aleš Šabeder (LMŠ) ta mesec dobil 3.424 evrov, nekdanji obrambni minister Karl Erjavec (DeSUS) pa 3.868 evrov nadomestila.

Kot smo poročali, nadomestilo, ker ne more do službe, dobiva tudi nekdanji premier in zunanji minister Miro Cerar (SMC), a Cerar kot bivši poslanec, ki je odstopil.

Zamenjava oblasti in varčevalni ukrepi, ki jih je začasno uzakonil državni zbor, so politikom krepko spremenili plače. To kaže grafika o plačah predsednikov strank.

Med temi se je plača najbolj znižala predsedniku SD Dejanu Židanu, ker ni več predsednik državnega zbora, Alenka Bratušek (SAB) pa je ostala celo brez funkcionarske plače, ker ni bila izvoljena za poslanko. Je pa med nekdanjimi ministri Bratuškova izjema, saj ni zaprosila za nadomestilo.

Plača se je najbolj povišala predsedniku SDS Janezu Janši, ker je namesto poslanske začel opravljati funkcijo premierja. Posledice varčevalnih ukrepov pa kažeta spremembi plač vodje Levice Luke Mesca in predsednika SNS Zmaga Jelinčiča. Jelinčiču plačo višata precej daljša delovna doba in dodatek, ker vodi poslansko skupino.

Nadomestila tudi številnim nekdanjim sekretarjem

Nadomestila so dobili tudi številni nekdanji državni sekretarji, a ta jim, ker njihove pravice ureja drug zakon kot ministrom, pripadajo krajši čas. Med bolj znanimi je, na primer, Jernej Štromajer (SD) s poračunom še za mesec prej dobil 4.694 evrov, Dominika Švarc Pipan (SD) 4.799 evrov, Uroš Prikl (DeSUS) 3.009 evrov.

Prve plače pa so dobili tudi že novi državni sekretarji, nekaj jih je dobilo tudi dodatek za posebno obremenitev v času krize. Sekretar za nacionalno varnost Žan Mahnič (SDS) je, na primer, ob 3.856 evrih plače od premierja dobil še 341 evrov dodatka. Vsi podatki so v bruto zneskih.

So se pa novi državni sekretarji tem "dodatkom" medtem odpovedali in to bo odšteto pri naslednji plači. Iz vlade so o tem zapisali:

"Državnim sekretarjem Žanu Mahniču, Igorju Senčarju Vinku Gorenaku je bil na predlog predstojnika, to je vodje kabineta predsednika vlade, zaradi izjemnih obremenitev v mesecu marcu dodeljen dodatek po 71. členu ZIUZEOP, vendar so se temu odpovedali. Prav tako je bil po istem členu dodeljen dodatek generalnemu sekretarju vlade dr. Božu Predaliču, ki pa ga bo namenil NVO."