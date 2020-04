Kaj je res in kaj ne: so si ministri res dvignili plače za 35 odstotkov?

Nova vlada si je na ustanovni seji plače določila v najvišjih plačilnih razredih, kot si jih lahko v sistemu javnih plač v javnem sektorju določijo. Le dva dni pozneje so v okviru protikoronskega paketa sprejeli znižanje funkcionarskih plač za 30 odstotkov. To vključuje tudi premierja in ministre ter druge politične funkcionarje, izpuščeni so le sodniki, ki imajo plače urejene s posebnim zakonom.

Prve plače na novih položajih so premier Janez Janša in ministri dobili 3. aprila. Izplačila takrat še niso upoštevala 30-odstotnega znižanja, prav tako pa na položajih niso bili celoten mesec, ampak le nekaj več kot polovico.

Janša (na položaju premierja od 3. marca) je tako dobil 5.7530,60 evra, vendar bo moral, tako kot preostali ministri in politični funkcionarji, razliko vrniti. Kot smo poročali, se bo to zgodilo pri naslednji plači.

SAB najprej obtožil, potem se "popravil"

Stranka SAB je na Twitterju vlado obtožila, da so si ministri najprej plače dvignili za osem odstotkov, nato si jih spustili za 30 odstotkov, zdaj pa si jih bodo prek kriznega dodatka znova dvignili za 35 odstotkov.

Njihove navedbe je zanikal minister za javno upravo Boštjan Koritnik in dejal, da gre za popolno laž. "Nihče od ministrov ni dobil izplačanega dodatka za delo v kriznih razmerah," je zapisal Koritnik in dodal, da izplačila tudi ne bi bilo mogoče izvesti kar sredi meseca.

⚠️[PONOVNI DVIG PLAČ VLADE⁉️]

Očitno je pri nas vse mogoče. Ministri si najprej zvišajo plače za 8%, pod plazom kritike si jih potem z zakonom znižajo za 30% odstotkov, potem si pa izplačajo krizni dodatek v višini 35%!! #lolekBOLEKukrepi 👉 pic.twitter.com/PuES649jpQ — SAB (@StrankaSAB) April 22, 2020

V SAB so pozneje na novinarski konferenci predstavili podrobnosti in nekoliko popravili izjavo. Če so prej trdili, da je bil dodatek že izplačan, so se zdaj popravili, da še ne bil, vendar še bo.

"Izplačila dodatka še ni bilo, toda to ne pomeni, da dodatek ne bo izplačan za nazaj," so sporočili. Sklicujejo se na dokument, iz katerega je razvidno iz dokumenta objavljenega na profilu SAB.

Vlada je sprejela odločitev, da VSAK funkcionar prejme 35% kriznega dodatka! Ministri si najprej zvišajo plače za 8%, si jih s PKP1 znižajo za 30%, nato pa sprejmejo krizni dodatek v višini 35%! Izplačila dodatka še ni bilo, toda to ne pomeni, da dodatek ne bo izplačan za nazaj! pic.twitter.com/AajaEAuJHC — SAB (@StrankaSAB) April 23, 2020

Najvišja prejemka za ministra, ki nadaljujeta svoj mandat

Ob premierju sta pet tisoč evrov bruto presegla še ministrica za kmetijstvo in predsednica DeSUS Aleksandra Pivec, ki je na položaju ostala še iz prejšnje vlade, in minister za infrastrukturo ter vodja SMC Zdravko Počivalšek. Drugi novi ministri pa so dobili okrog tri tisoč evrov bruto.

Nekdanji premier Marjan Šarec je za marec polovico meseca še dobil premiersko plačo, druga polovica pa je na ravni poslanca v državnem zboru. Marčevska plača je bila tudi prva, ki so jo nekateri dobili kot nadomestila za nekdanje položaje, ki so jih zasedali. Nadomestila za ministrski položaj sta dobila nekdanji obrambni minister Karl Erjavec in predsednica SAB Alenka Bratušek, pa tudi zdravstveni minister Aleš Šabeder.

Kdo je upravičen do nadomestila?

Poslanci in nekateri drugi funkcionarji imajo po prenehanju mandata pravico do nadomestila v višini 80 odstotkov zadnje plače, in sicer za največ pol leta. To pravico lahko izkoristijo tisti poslanci, ki po prenehanju mandata iz objektivnih razlogov ne morejo nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne zaposlitve. Izjemoma je mogoče to pravico podaljšati še za šest mesecev.