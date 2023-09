Popoldne se bodo v Sloveniji znova pojavile plohe in nevihte, razvoj vremena napovedujejo pri agenciji za okolje (Arso). "Nevihtne celice bodo močnejše predvsem na Štajerskem in na jugu države," opozarjajo na strani Neurje.si na Facebooku, kjer za štajerski konec napovedujejo še možnost sodre ali manjšo točo. Alarm pred močnimi nevihtami so za skoraj vso državo izdali na Hrvaškem, kjer sunki burje na Jadranu lahko dosežejo več kot 80 kilometrov na uro.

"V popoldanskih urah pričakujemo razvoj posameznih nevihtnih celic, ki bodo nekoliko močnejše predvsem na Štajerskem in na jugu države, kjer je območje obarvano z LVL 1 - oranžno barvo. Nekoliko boljši pogoji veljajo za kraje ob obali, saj svoj del energije prispeva tudi toplo morje. Za Štajersko velja ugoden vetrovni profil, tudi kot posledica orografije, zato lahko tudi tam ob višji potencialni energiji nastane kakšna nevihta s sodro ali manjšo točo. Večjih posebnosti ne pričakujemo, lahko pa nevihte spremljajo močnejši nalivi. Lokalno lahko pade od 20 do 40 milimetrov v razmeroma kratkem času. Proti večeru se bo stanje umirilo," so pojasnili na Neurje.si.

Na Hrvaškem v pripravljenosti pred hudimi nevihtami

Napovedi za sosednje pokrajine kažejo, da bo sprva vzhodno in južno od nas še delno jasno. Od severa se bodo začele pojavljati plohe in posamezne nevihte, so zapisali na Arsu.

Na Hrvaškem se pripravljajo na nevihte z močnim vetrom, zato so za skoraj vso državo izdali vremensko opozorilo. Padle bodo tudi temperature, napovedujejo.

Močnejše plohe in nevihte pričakujejo na zahodu, za del Jadrana pa velja previdnost zaradi močnejših sunkov burje do 85 kilometrov na uro. "Še posebej velja previdnost na izpostavljenih območjih, kot so gore, gozdovi in ​​travniki, torej odprti tereni," so opozorili pri Državnem hidrometeorološkem zavodu (DHMZ).

Sunki vetra, ki lahko povzročajo visoke valove, so lahko nevarni za manjša plovila, še opozarjajo na Hrvaškem.

"Neizkušeni, še posebej tisti, ki upravljajo manjše čolne, naj se izogibajo plovbi v teh razmerah in naj bodo pri načrtovanju pozorni na pomorsko napoved ter upoštevajo razmere vetra in morja. Obstaja verjetnost, da bodo v pristaniščih ostali tudi trajekti, zato spremljajte prometne informacije."

V petek še posamezne plohe in nevihte

V petek bo najprej pretežno oblačno, čez dan se bo oblačnost trgala. Le ponekod bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 20 do 27 stopinj Celzija.

V sosednjih pokrajinah bo večinoma sončno. Predvsem v Alpah se še lahko pojavijo kratkotrajne plohe.

Kredarica Foto: www.meteo.si

V soboto in nedeljo bo deloma sončno in večinoma suho. Po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Še vedno bo razmeroma toplo.

Foto: Arso

Pred nami ohladitev in nekaj dežja

Po napovedih Arsa lahko v prihodnjih dneh pričakujemo spremembo vremena, ki bo prinesla manjšo ohladitev in nekaj dežja.

"Še vedno bo temperatura v prihodnjih desetih dneh ostala nad povprečjem, večjega deževja ni na vidiku. Za primerjavo, v obdobju 1991-2020 znaša povprečna najvišja temperatura za september za nižine med 21 in 25 stopinjami Celzija," so v sredo objavili na svoji strani na Facebooku.