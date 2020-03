Ne, tudi če vas je manj kot pet, ne smete skupaj na sprehod!

Štiri dni po sprejetju odloka o prepovedi zbiranja in gibanja na javnih površinah med ljudmi še vedno kroži veliko netočnih informacij o tem, kaj je pravzaprav dovoljeno in kaj ni. Največja zmota, ki kroži, je ta, da je gibanje dovoljeno skupinam, v katerih je do pet ljudi.

V petek opolnoči je začel veljati odlok o prepovedi zbiranja in gibanja na javnih površinah, s katerim je vlada zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije novega koronavirusa do nadaljnjega prepovedala gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah po Sloveniji.

Več ljudi skupaj le, če gre za družine in sodelavce

V javnosti še vedno kroži precej netočnih informacij o tem, kaj je dovoljeno in kaj ni. Še posebej se je očitno med ljudmi usidralo mnenje, da je na javnem prostoru dovoljeno zadrževanje skupin, v katerih je do pet oseb. A to ne drži.

Na javne površine lahko pod določenimi pogoji, ki jih navajamo spodaj, hodi le vsak posamezno, razen, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Ti gredo lahko v javnost tudi skupaj, a tudi zanje veljajo pogoji, ki jih navajamo spodaj.

Poleg tega je gibanje v javnosti pod določenimi pogoji dovoljeno tudi skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite. To je edino določilo v odloku, kjer je omenjeno število pet.

Omejitev do števila pet se je po avstrijskem vzoru omenjala pred sprejetjem odloka, po sprejetju pa so jo napačno širili tudi nekateri mediji.

Kaj torej lahko in česa ne Ali lahko grem v trgovino ali lekarno?

Da, če greste sami ali z ožjimi družinskimi člani oziroma člani skupnega gospodinjstva. Priporočljivo je sicer, da v trgovino oziroma po nujnih opravkih hodite sami. Spodaj navajamo še vse druge kraje, kamor lahko greste, na primer k zdravniku, po hrano za živali, na banko, k zdravniku …



Ali lahko grem na sprehod z družinskimi člani?

Da, ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva se lahko skupaj sprehajajo po parkih, gozdovih in drugih sprehajalnih površinah, če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin.



Ali lahko grem na sprehod s prijatelji?

Ne.



Ali lahko grem na sprehod po mestu?

Ne, po mestu se ni dovoljeno sprehajati.



Lahko hodim po mestu, če sem na poti v trgovino?

Da, to je dovoljeno.



Ali lahko tečem in se rekreiram?

Da, po parkih oziroma drugih sprehajalnih površinah.



Ali lahko kolesarim?

Da, po parkih oziroma drugih sprehajalnih površinah.



Ali lahko povabim prijatelje na kavo k sebi domov?

Odlok govori le o prepovedi druženja na javnih površinah, ne pa o druženju v zasebnih prostorih, tako da v teoriji bi to šlo. A vseeno ni priporočljivo, da na dom povabite prijatelje, saj je s tem verjetnost širjenja okužbe z virusom covid-19 večja. Poleg tega bi prijatelji morali nekako priti do vas, najverjetneje po javni površini, kjer pa se ne smejo gibati, če ne gre za izjeme, določene v odloku. Obisk prijateljev pa med izjemami ni naveden.



Raje, kot s prijatelji, se tako družite z ožjimi družinskimi člani ali člani skupnega gospodinjstva.



Ali lahko peljem avto na popravilo?

Da, to je dovoljeno, saj so avtomobilski servisi in servisi kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme navedeni med izjemami.



Ali se lahko skupaj s sodelavci v istem avtu peljem v službo?

Da, do pet sodelavcev se lahko skupaj vozi v službo.

Odlok podrobneje: v katerih primerih lahko gredo posamezniki na javno površino

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju so ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeni za:

prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,

opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore,

dostop do lekarn, trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,

dostop do drogerij in drogerijskih marketov,

dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,

dostop do zdravstvenih in sanitarnih storitev,

dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,

dostop do mest za prodajo hrane za živali,

dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,

dostop do storitev za nujne primere,

dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami in prodajo semen, krmil in gnojil,

dostop do bencinskih črpalk,

dostop do bank in pošt,

dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,

dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,

dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,

dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme,

dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin,

dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev.

Ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva lahko gredo skupaj na sprehod, saj so v odloku navedeni kot izjema. Foto: Thinkstock Podrobnejšo opredelitev teh izjem za območje posamezne lokalne skupnosti lahko glede na specifične potrebe v skupnosti opredeli tudi župan s sklepom, ki se javno objavi.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru zgoraj navedenih izjem dovoljujejo tudi:

- skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin,

- skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.

Globe za kršitelje so do okoli 400 evrov. Globe so namreč v zakonu, ki ureja nalezljive bolezni, še vedno napisane v tolarjih in se preračunavajo v evre.

