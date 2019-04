Šabedrovega naslednika bodo v UKC Ljubljana iskali tudi v tujini

Največja slovenska bolnišnica po imenovanju nekdanjega prvega moža Aleša Šabedra na čelo ministrstva za zdravje zdaj namreč išče novega generalnega direktorja s polnim mandatom. Kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana sedaj vodi Teodor Žepič.

Generalnega direktorja bodo iskali tudi v tujini

Predsednik sveta zavoda Jože Golobič je ob robu današnje seje pojasnil, da se bo razpisna komisija iskanja direktorja tokrat lotila malo drugače. Kot je poudaril, ni nujno, da bodo pri tem ubrali pot s pomočjo mednarodnih kadrovskih agencij, ampak bo to odvisno od ponudb, ki jih bodo pregledali na seji 22. maja.

Skladno z načelom učinkovitosti in gospodarnosti se bodo odločili, ali nadaljujejo danes začrtano smer ali pa bo komisija razpis izvedla sama. "Menim, da je vredno poskusiti še na kakšen drug način, prečesati trg mogočih kandidatov in prejeti širši pregled evropskega trga. Ne nazadnje nas bo to tudi postavilo na realna tla, kaj taka funkcija prinaša," je poudaril Golobič.

Novega generalnega direktorja s polnim mandatom bodo v UKC Ljubljana iskali tudi v tujini. Foto: Klemen Korenjak

"Kaj prinaša ta funkcija, pa se bo neposredno odražalo v prejetih prijavah. Bojim se, da vsi že poznamo odgovor, ampak bi želel še en argument več v tem našem nenehnem ponavljanju, da so na tem področju potrebne spremembe," je dodal.

Žepič bi se lahko prijavil na razpis

Žepič, ki ob potrditvi za vršilca dolžnosti generalnega direktorja pred dvema tednoma še ni želel špekulirati, ali se bo prijavil na razpis, svet zavoda podpira pri čim širšemu pogledu oziroma iskanju tovrstnega kadra za to zahtevno področje. Na vprašanje, ali se bo prijavil na razpis komisije UKC, če temu iskanje kadra na tujih trgih ne uspe, je Žepič dejal, da razmišlja tudi o tem.

"Če bo razpis v skladu z mojimi pričakovanji, lahko tudi pričakujete mojo prijavo," je napovedal Žepič. Pretekle izkušnje sicer kažejo, da vodenje UKC Ljubljana ni lahka naloga. Generalni direktorji so se v preteklih letih menjavali precej pogosto. Žepič je namreč že 14. človek na čelu UKC in sedmi v zadnjih desetih letih.

Obravnavo poročila o izvajanju sanacije preložili

Svet UKC je danes obravnaval tudi točko o poročilu o izvajanju sanacije, a so jo preložili. Kot je pojasnil Golobič, je ministrstvo za zdravje prejšnji teden poslalo nova izhodišča oziroma metodologijo za pripravo sanacijskih poročila, zato ga do današnje predvidene obravnave še niso mogli pripraviti. Z ministrstvom so se zato dogovorili za podaljšanje roka do 8. maja, ko bodo tudi oddali prvo četrtletno poročil o sanaciji, ki ga bo nato svet zavoda tudi obravnaval na majski seji, je napovedal Žepič.

V kliničnem centru so tudi prejeli obljubljena dodatna sredstva za dvige plač, ki so posledica zadnjega plačnega dogovora med vlado in sindikati javnega sektorja. "Za prva dva meseca teh dodatnih sredstev nismo prejeli v obliki zneska za plače, ampak v obliki povišanja cen storitev," je pojasnil Žepič. Svet zavoda je danes tudi zadolžil ustrezne službe za pripravo pravilnika, ki bo po besedah Golobiča omogočal konkurenčno dejavnost samoplačniških storitev na trgu.