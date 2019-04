Tržiška pediatrinja ima vpisanih kar 2.600 malih bolnikov #video

Zdraham v slovenskem zdravstvu kar ni videti konca. Po skorajšnjih odpovedih splošnih zdravnikov po vsej državi so zdaj v strahu pred izgubo pediatra tudi starši otrok. Rekorderka po številu opredeljenih mladih pacientov je tržiška pediatrinja, pri kateri se zdravi kar 2.600 otrok. Pediatrinja v Tržiču je že deset let tudi šolska zdravnica, saj novega zdravnika niso uspeli dobiti.

Ko gre za pomanjkanje zdravnikov in pediatrov, so najbolj prizadeta območja z obrobja Slovenije. Na podeželje se je zaradi nižjih stroškov bivanja v zadnjih letih preselilo veliko družin, temu trendu naše zdravstvo ni sledilo. Razmere na Gorenjskem naj bi bile tako še slabše, kot so sicer v družinski medicini, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

"Vsaj tisoč pacientov manj bi bilo optimalno"

Ambulanta tržiške pediatrinje Hermine Dolinar Krese je neprestano polna. Danes je na pregled svojega dveletnega sina pripeljala tudi občanka Mateja Pogačnik. "Imava kontrolo, ker smo imeli doma vnetje ušes," pojasnjuje mamica.

Pediatrinja Hermina Dolinar Krese ima vpisanih več kot 2.600 malih bolnikov. Foto: Planet TV

Med septembrom in aprilom imamo pediatri dela čez glavo. Dolinar-Kresetova ima več kot 2.600 pacientov. "Vsaj tisoč pacientov manj bi bilo optimalno. Ker so te časovne omejitve hude, včasih potrebujemo pet minut, da otrok sploh odpre usta," razlaga pediatrinja.

Slovensko zdravstvo ne sledi demografskim trendom

Ne le, da se je v Tržič priselilo veliko družin, tudi novorojenih otrok je vsako leto več. Samo lani so v tej gorenjski občini zabeležili 30 rojstev več kot pretekla leta. "Trenutno nimamo specializantov, ki bi delali tukaj, oziroma imamo dve specializantki, vendar bo prva končala specializacijo čez dve leti, druga specializantka pa polovično pokriva Tržič in Radovljico," pripoveduje Dolinar-Kresetova.

Kljub velikemu številu malih bolnikov starši po poročanju Planeta v ambulanti nimajo slabih izkušenj. Pediatrinja se strinja, da se mladi specializanti za delo na primarni ravni ne odločajo, ker so preobremenjeni in ker se raje zaposlijo v bolnišnicah. Ob tem doda, da svojega dela ne bi nikoli zamenjala. In to se vidi na vsakem koraku, so še poročali na Planetu.