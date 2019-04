Šabeder bo zaradi izgube v UKC Ljubljana moral na zagovor #video

Ob napovedanih odpovedih družinskih zdravnikov in grožnjah po izstopu zdravnikov iz sistema javnega zdravstva se bo moral minister za zdravje Aleš Šabeder zagovarjati tudi zaradi primanjkljaja v UKC Ljubljana, ki ga je vodil do prevzema ministrske funkcije. Lanskoletni finančni načrt za UKC Ljubljana je predvidel primanjkljaj 15 milijonov evrov. Izguba je znašala dobrih 22 milijonov evrov, zaradi česar Šabedrov zagovor pričakujeta parlamentarna komisija za nadzor javnih financ in odbor za zdravstvo.

Poleg tega je zdravstveni minister Aleš Šabeder velikopotezno tik pred imenovanjem za ministra napovedal reševanje problematike družinskih zdravnikov, čakalnih dob, posodobitev zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Kakšne rešitve ima v rokavu, še ni povedal. Pogajalci na drugi strani pa upajo, da ne bo klonil pod pritiski, so poročali na Planetu.

Šabeder za zdaj le zbližuje stališča z zdravniki in sindikati v zdravstvu

Aktualni minister za zdravje za zdaj le zbližuje stališča z zdravniki in posameznimi sindikati v zdravstvu. Konkretnih rešitev še ni na mizi, predolgo brado pa ima zagotovo tudi reševanje položaja zdravstvene nege.

"Sodelavci na na ministrstvu so pravzaprav ostali enaki. Vprašanje je, koliko bo minister imel lasten jaz, da bo vztrajal pri nekaterih rešitvah, kajti kot direktor UKC Ljubljana je videl, da imamo veliko pomanjkanje medicinskih sester, predvsem na tistih najtežjih delovnih mestih, in se je s tem srečeval tudi v praksi," je pojasnil Marjan Meglič iz sindikata delavcev v zdravstveni negi.

Vladimir Lazić iz Sindikata kliničnega centra Ljubljana je medtem menil, da je bilo sodelovanje s Šabedrom, ko je bil še direktor ljubljanskega kliničnega centra, korektno: "Lahko bi bilo boljše, lahko bi bilo slabše."

Napovedi za UKC Ljubljana tudi za letošnje leto niso spodbudne

Ne le, da bo Šabeder pred poslanci razlagal, kako so poslovali v UKC Ljubljana, kot minister ima nalogo, da bolnišnice spravi v zelene številke. Napovedi za UKC Ljubljana tudi za letošnje leto niso spodbudne. "Za leto 2019 se napoveduje celo 25-milijonska izguba. Postavlja se vprašanje, kakšni so ti ukrepi ministrstva in kaj bo v teh bolnišnicah," je poudarila poslanka SDS Jelka Godec.

Poslanka SDS Jelka Godec je predsednica preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom. Foto: STA

Zadnji sanacijski ukrepi so bili nemogoči, saj posegajo v avtonomijo kolektivnih pogodb in pravilnike, menijo v sindikatu kliničnega centra. Z glavo skozi zid so šli že v prejšnji vladi – z ukrepi, ne da bi poznali razmere na deloviščih. "Že v obdobju mandata Milojke Kolar Celarc so stvari začele razpadati. Pripeljali so nas do točke, kjer smo danes. Če bi pred štirimi leti proaktivno pristopili k reševanju zdravstva, bi ga bilo mogoče rešiti. Danes je položaj toliko hujši," je poudaril Lazić.

Brecelj: Ukvarjati se moramo z lopovi in plenilci

Šabedra za to, da bi se izognil očitkom, da zdravstvo še naprej obvladuje stranka SMC, čaka tudi menjava svetov zavodov bolnišnic. "Če bi bili sveti zavodov urejeni, če bi imeli tam ljudi, ki imajo pozitivne namene pri urejanju bolnišnic, ne bi potrebovali nobene reforme, nobenih zakonov in ministrov, ampak bi sveti zavodov uredili bolnišnice, čakalne vrste in vzpostavili pregledno vodenje. Tako pa se zdaj ukvarjamo z lopovi in plenilci, ki jih moramo ustaviti, namesto da bi se ukvarjali z razvojem bolnišnic," je povedal onkolog Erik Brecelj.

"Če pri ministrici Kolar Celarčevi in pri ministru Fakinu ni bilo nobenega posluha z istimi ljudmi na ključnih delovnih mestih, potem se nam lahko zgodi, da tudi tokrat ne bo posluha," je še dodal Meglič.