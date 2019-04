V Fidesu zavračajo očitke o akcijah za privatizacijo zdravstva

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so v stališču glede aktualnega dogajanja in razmer v zdravstvu poudarili, da niso nikoli vodili ne odkritih ne prikritih akcij s ciljem privatizacije zdravstva. Zavrnili so tudi očitke, da bi manipulirali z javnostjo. "Naše zahteve so bile vedno jasno artikulirane," so zatrdili.

Kot so še zapisali, so bile njihove zahteve vedno predstavljene javnosti, za njihovo realizacijo pa so bili "velikokrat primorani politike prepričati s tem, da smo delali več kot večina javnih uslužbencev, denimo 40 plus osem ur, kar se je v javnosti prikazovalo kot stavka".

Sindikat se po njihovih navedbah nenehno trudi za zagotavljanje čim boljših delovnih pogojev in boljše vrednotenje zdravniškega dela. Trenutno želijo realizirati modro knjige standardov in normativov iz leta 2008.

"Zanimivo, da se nam ves čas očita z ustavo, zakonom in kolektivnimi pogodbami zagotovljene pravice in dolžnosti," so zapisali ob tem. V Fidesu so že pred časom napovedali, da bodo vsi zdravniki z junijem dosledno delali po standardih in normativih. Spomnili so tudi, da njihove zahteve po izstopu zdravnikov iz enotnega plačnega sistema niso nove.

V stališču so bili kritični tudi do manipulacij in zavajanj glede zdravniških plač. "Ko se navaja 50 najvišjih plač v javnem sektorju se praviloma navaja bruto zneske, ne pa tudi števila opravljenih ur, pa še morda poračun obveznosti za leto nazaj. Ko se govori o velikem številu opravljenih ur, se namenoma pozabi povedati, da delodajalci mnogokrat opravljene storitve za plačnika zdravnikom plačajo v urah, ker drugih možnosti nimajo," so navedli.

Večina zdravnikov ne čuti več pripadnosti zdravstvenim zavodom, kjer so zaposleni, saj jih po Fidesovih navedbah tam ne obravnavajo kot temeljne odgovorne nosilce zdravstvene dejavnosti. To vlogo jim namreč daje zakon o zdravniški službi, so spomnili. "Žal so se mnogi kolegi sprijaznili zgolj z vlogo izvajalcev zdravstvenih storitev," so zapisali v sporočilu za javnost.

"Akcije naših kolegov na primarni ravni so tudi nas presenetile s svojo odločnostjo. Razumeli smo jih kot klic v sili in jim kot Fides zagotovili vso podporo in pravno pomoč. V številnih opravljenih razgovorih s člani na terenu pa prav od nobenega od njih nismo slišali, da bi kot rešitev zahtevali koncesijo ali kakšno drugo obliko dela," so še pojasnili svoje videnje razmer.