Najprej pretepel vrstnika, nato huje poškodoval še starejšega občana

Ljubljanske policiste so v četrtek okoli 16.30 obvestili, da mlajši osumljenec na območju Grosuplja pretepa drugo mlajšo osebo. Ta je zbežala, a mu je osumljenec sledil. Ko so nadaljnje pretepanje skušali preprečiti trije občani, je osumljenec enega od njih huje poškodoval, zaradi česar so ga odpeljali na ljubljansko urgenco.