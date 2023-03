Na ustavno sodišče vložena intervencija o vidikih presoje ustavnosti zakona o RTVS

Društvo novinarjev Slovenije, Mirovni inštitut, PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja in Zavod za kulturo raznolikosti Open so včeraj ob podpori Pravne mreže za varstvo demokracije na ustavno sodišče vložili intervencijo, v kateri izkazujejo, da je sprememba Zakona o Radioteleviziji Slovenija iz leta 2005 nujna za varovanje svobode medijev in pravice javnosti do obveščenosti, novelo zakona iz leta 2022 pa je treba uveljaviti brez odlašanja.

"Sprememba modela upravljanja, na nevarnosti katere je domača in mednarodna strokovna javnost opozarjala že ob njegovem sprejetju, je nujna, saj so posegi nosilcev politične moči v svobodo medijev in pravico javnosti do obveščenosti na RTV Slovenija postali tako radikalni, da je javni interes mogoče zaščititi zgolj na način, da se model upravljanja spremeni brez nepotrebnega odlašanja. Menimo, da novela zakona, sprejeta in potrjena na referendumu leta 2022 (ZRTVS-1B), glede na v več pogledih kritično stanje na RTV Slovenija predvideva primerno prehodno obdobje in je njegova čimprejšnja uveljavitev nujno potrebna. V nasprotnem primeru, ob odlašanju z uveljavitvijo sprememb, cilj zakona, to je ohranitev in okrepitev javnega interesa pri upravljanju in delovanju RTV Slovenija, zaradi popolne politične podreditve ne bo dosežen," so zapisali.

Vlagatelji opozarjajo, da so bile težnje po političnem vplivu na RTV Slovenija prisotne ves čas po osamosvojitvi. Vendar se je po nastopu 14. vlade pod vodstvom Janeza Janše politična podreditev, katere možnost je v celoti in brez mehanizmov za zaščito javnega interesa omogočil zakon iz leta 2005 (ZRTVS-1), realizirala brez kakršnegakoli samoomejevanja nosilcev oblasti, pogosto tudi z dejanji, ki nasprotujejo zakonskim in podzakonskim predpisom.

"14. vlada RS je pri imenovanju članov programskega in nadzornega sveta izigrala še tiste varovalke, ki jih je ZRTVS-1 vseboval, kar je privedlo do popolne politizacije organov upravljanja. Posledično so novinarji in uredniki, ki se ne želijo podrejati s strani politike imenovanemu vodstvu, deležni velikih pritiskov. Analiza dogodkov, zlasti pritiskov na uredniško in novinarsko avtonomijo in kršitve poklicnih meril in standardov, pa kaže na bistveno poslabšanje stanja v času po objavi odločitve Ustavnega sodišča v zadevi U-I-479/22 o začasnem zadržanju izvrševanja nekaterih določb novele ZRTVS-1B," opozarjajo vlagatelji.

Novela po njihovem mnenju uvaja vse potrebne varovalke, ki ščitijo neodvisnost javnega medija, preprečujejo politiki vstop v upravljanje in nadzor delovanja javnega medija ter omogočajo nujno potrebne pogoje za ureditev trenutnega stanja, v katerem so napadi na institucionalno avtonomijo javnega medija ter njegovo uredniško in novinarsko neodvisnost dnevna praksa.

Intervencijo so pripravili v sodelovanju s pravnimi in medijskimi strokovnjaki. Zatrjujejo, da so v argumentaciji uporabljeni številni mednarodni viri in pravni dokumenti. Predstavnice vlagateljev bodo v zvezi s tem dale izjavo danes ob 12. uri pred stavbo RTV Slovenija.