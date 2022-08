Ena najbolj obremenjenih ljubljanskih vpadnic bo zaprta dva tedna

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo opozarja na postavitev popolne zapore regionalne ceste Kranj (Labore) do Jeprce in na delu Celovške ceste v Šentvidu. Popolna zapora regionalne ceste bo od 3. 9. od 8. ure do 17. 9. 2022.

Na tem delu bo na regionalni cesti zaradi izvedbe zaključnega sloja asfalta na odsekih Kranj (Labore) do Jeprce in Jeprce do Ljubljane-Šentvid vzpostavljena popolna zapora.

Foto: Direkcija RS za infrastrukturo

V času popolne zapore bo promet potekal po naslednjih dveh obvozih, iz Kranj, Škofja Loka, Jeprca do Ljubljane in po cesti Kranj, gorenjska avtocesta do Ljubljane.

"Vse uporabnike prosimo, da spremljajo informacije o stanju na cestah, ki so na voljo redno 24/7 v okviru Prometno-informacijskega centra za državne ceste (www.promet.si, telefon 1970). Vse načrtovane spremembe prometnega režima so sporočene v Prometno-informacijski center za državne ceste, kjer se 24 ur na dan spremljajo in objavljajo tudi informacije o stanju na cestah, ki jih posredujejo policija, vzdrževalci in drugi, zato so na tem mestu vedno na voljo zadnje razpoložljive informacije o stanju na cestah in prometu. Prometne informacije so distribuirane tudi preko frekvenc Radia Si, ki podnevi trikrat na uro in ponoči dvakrat na uro objavlja najaktualnejše prometne informacije," so še zapisali na Direkciji.