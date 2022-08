Izginuli kitajsko-kanadski tajkun obsojen na 13 let zapora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajsko-kanadski tajkun Xiao Jianhua, ki je pred petimi leti izginil iz hotela v Hongkongu, je bil obsojen na 13 let zapora, je danes sporočilo sodišče v Šanghaju. Njegovemu podjetju je sodišče naložilo plačilo osem milijard dolarjev kazni zaradi poneverbe in podkupovanja.

Xiao in njegovo podjetje Tomorrow Group so spoznali za kriva "nezakonitega črpanja javnih depozitov, zlorabe zaupanja pri uporabi zaupane lastnine in nezakonite uporabe sredstev", je v izjavi zapisalo šanghajsko sodišče. Dodalo je, da je skupina Tomorrow Group zagrešila "kaznivo dejanje podkupovanja", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dejanja podjetja resno ogrozila finančno varnost države

Dejanja podjetja so "resno zmotila red finančnega upravljanja in resno ogrozila finančno varnost države", je še navedlo sodišče, ki je Tomorrow Group kaznovalo s 55 milijardami juanov (osem milijard dolarjev), Xiaoa pa s 6,5 milijona juanov (950 tisoč dolarjev) kazni.

Xiao in njegovo podjetje sta priznala krivdo in sodelovala z oblastmi pri izterjavi nezakonito pridobljenih sredstev, piše v izjavi.

Veljal za enega najbogatejših Kitajcev

Xiao Jianhua je veljal za enega najbogatejših Kitajcev, ko naj bi ga leta 2017 ugrabili. Imel naj bi tesne povezave s političnimi elitami vladajoče komunistične partije, katerih zaupanja vreden finančni posrednik naj bi bil. Nekoč je dejal, da naj bi bil posrednik za kitajsko vodstvo, vključno z družino predsednika Xi Jinpinga, poroča AFP.

O Xiaou, ki je bil rojen na Kitajskem in ima kanadsko državljanstvo, ni bilo uradnih informacij, vse dokler Kanada julija ni potrdila, da mu grozi sojenje. Kanadsko veleposlaništvo je takrat sporočilo, da njihovim diplomatom niso dovolili dostopa na sojenje.

Kot je na spletni strani poročal Hurun Report, je bilo Xiaovo premoženje leta 2017 vredno skoraj šest milijard dolarjev. Lokalni mediji v Hongkongu so v času njegovega izginotja poročali, da so ga ugrabili agenti s celinske Kitajske, kar je takrat okrepilo strah pred krepitvijo vpliva Kitajske v tej finančni metropoli, še navaja AFP.