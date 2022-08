Kontroverzni bogataš ni mrtev? "Skriva se v Teksasu."

Zloglasni računalniški tajkun John McAfee si je lani v zaporu v Španiji med čakanjem na izročitev ZDA vzel življenje. Tako so poročali vsi mediji, njegovo smrt pa so potrdile tudi uradne institucije. Vendar nekdanje dekle kontroverznega bogataša zdaj trdi, da je McAfee še živ in da se skriva pred ameriškimi oblastmi.

"Ne vem, ali smem to povedati, vendar me je dva tedna po smrti poklical po telefonu," je po poročanju New York Posta v ta teden objavljenem dokumentarnem filmu o življenju notoričnega bogataša dejalo njegovo nekdanje dekle Samantha Herrera. "Dejal mi je, da je plačal nekaterim ljudem, da so mu pomagali zaigrati smrt," je nadaljevala Herrera, ki je tudi poudarila, da ji je McAfee dejal, naj zbeži skupaj z njim v Teksas.

Spomnimo, McAfeeja je v domovini čakalo sojenje zaradi izogibanja plačilu davkov za milijone, ki jih je zaslužil s promocijo kriptovalut na družbenem omrežju Twitter. McAfee, v svetu najbolj znan kot ustanovitelj podjetja McAfee, ki razvija protivirusne programe, naj bi po trditvah ameriških davčnih organov med novembrom 2017 in februarjem 2018 s promocijo različnih kriptovalut na svojem profilu na družbenem omrežju Twitter zaslužil več milijonov ameriških dolarjev.

McAfee ameriški davčni upravi ni razkril, da je promocijo kriptovalut oziroma njihovih projektov ICO (javnih ponudb kriptožetonov) mastno zaračunal. To sicer ni bila nobena skrivnost, že leta 2018 je bilo namreč javno znano, da je McAfee za posamezen tvit o novem kriptožetonu zahteval več kot sto tisoč ameriških dolarjev.