Na RTV SLO potrdili predlog programsko-produkcijskega načrta 2022

Po novi programski shemi naj bi bile vsebine o kulturi bolj poudarjene, več novosti pa so obeta tudi na področju razvedrilnih oddaj.

Programski svet RTV Slovenija je potrdil predlog programsko-produkcijskega načrta zavoda za leto 2022, vsebuje pa trimesečni zamik za predvidene spremembe v informativnem programu TV Slovenija, ki so bile v javnosti deležne številnih odzivov.

Programski svet RTV Slovenija je na današnji 32. redni seji potrdil predlog Programsko-produkcijskega načrta 2022, ki ga je pripravilo vodstvo javnega zavoda RTV Slovenija. Predlog načrta je potrdilo 17 programskih svetnikov, 5 jih je glasovalo proti, 4 so se glasovanja vzdržali. Programski svet je dal tudi pozitivno mnenje k predlogu Finančnega načrta za leto 2022, so zapisali v sporočilu za javnost.

Programski svet je pri tem dopustil trimesečno prehodno obdobje za postopno uveljavitev dela programskih sprememb, ki se nanašajo na Informativni program TV SLO. Še pred uvedbo novosti bo vodstvo v največji možni meri spremembe uskladilo s programskimi in produkcijskimi delavci.

"V vodstvu se zahvaljujemo za izkazano podporo svetnikov, hkrati pa se zavedamo velike odgovornosti, ki jo prinaša potrditev Programsko-produkcijskega načrta za prihodnje leto. Dokument je nastajal z mislijo, da našim gledalcem, poslušalcem in bralcem v prihodnjem letu ponudimo čim bolj bogato, kakovostno ter gledljivo, poslušano in brano programsko vsebino. Nekatere vsebine se bodo zato prihodnje leto nadgradile, modernizirale, druge pa umaknile, da bi omogočile prostor novim oddajam. Vse v upanju, da bomo zadostili našemu javnemu poslanstvu in zadovoljstvu našega občinstva," je povedal generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough.

Težave ostajajo v besedilu

Toda besedilo načrta je še vedno nepremišljeno, deloma nestrokovno ter kadrovsko neusklajeno, hkrati pa vodi v zniževanje standardov in krnitev poslanstva javne televizije, menijo omenjeni novinarji. Čas finančnih težav RTV Slovenija po njihovem svarilu ni primeren za eksperimentiranje, ampak za osredotočenje na že znano.

Vršilec dolžnosti direktorja Televizije Slovenija Valentin Areh je zavrnil očitke, da poskuša predlog krčiti vsebine informativnega programa. Na prvo mesto želijo postaviti predvsem interes gledalcev, je navedel. Informativni program TV Slovenija je po njegovih besedah v resni krizi. Večini oddaj že leta upada gledanost, med njimi tudi Dnevniku in Odmevom.

Več programa, a tudi umik oddaj

Informativni program bo ustvaril približno 70 ur več programa kot letos, precej krčijo vsebine na tretjem programu, občutno več pa jih bo na drugem. Načrtujejo 15 novih informativnih oddaj, med katerimi se jih bo veliko nanašalo na državnozborske, predsedniške in lokalne volitve, ki bodo prihodnje leto.

Na drugem programu je predviden nov informativni blok od 20. do 22. ure, rubrične oddaje, kot sta Točka preloma in Koda, prav tako pa tudi poročila s področja zabavne kulture. Umakniti pa nameravajo denimo oddaje Politično s Tanjo Gobec, Dnevnikov izbor, Slovenija v letu in Svet v letu.