Nove podrobnosti: RTVS in Kadunc o zunajsodni poravnavi Erike Žnidaršič

Pred dobrim tednom dni smo objavili pojasnilo voditeljice Erike Žnidaršič, da je z nekdanjim direktorjem RTVS Igorjem Kaduncem zaradi kršitve glede razvrstitve v nižji plačilni razred sklenila zunajsodno poravnavo in razliko v plači prejela kot poravnavo v višini devet tisoč evrov bruto oziroma pet tisočakov neto. Takrat nam je odgovorila le Žnidaršičeva, Kadunc je v odgovoru najprej zapisal, naj se obrnemo na RTVS, a si je pozneje premislil in pojasnil, da gre za prakso, ko se v primerih, kjer kaže, da bi bili zaposleni na sodišču nedvomno uspešni, predlaga poravnave z obojestranskim popuščanjem. Zdaj pa so se odzvali tudi z RTVS, kjer trdijo, da zunajsodna poravnava v tem primeru ni bila usklajena s Pravno pisarno in Kadrovsko službo RTVS, ki te zadeve sicer urejata, ter da je Kadunc, kljub temu da so zahtevek Žnidaršičeve najprej zavrnili, vztrajal, da poravnavo vseeno pripravijo. Kadunc na drugi strani to zanika.

S službe za komuniciranje RTV Slovenija, ki jo vodi Polonca Komar, so nam odgovorili, da je Žnidaršičeva konec februarja 2021 podala zahtevek za izplačilo razlike v plači. Navajajo, da je Pravna služba zahtevek zavrnila, da pa je takratni direktor naročil, da vendarle pripravijo zunajsodno poravnavo in v zaključku zapišejo, da je "pravna pisarna v tem primeru v celoti ravnala po navodilih takratnega generalnega direktorja in njegovega pomočnika za kadre. Izjava gospoda Igorja Kadunca, da je bilo vse usklajeno s Pravno pisarno in Kadrovsko službo, je tako v celoti neresnična."

Kadunc to zanika: "Zelo vesel bom, če objavite, kdo na RTV tako pravi. Ker je to navadna laž."

Spodaj v celoti objavljamo odgovor generalnega vodstva RTV Slovenija, ki nam ga je poslala služba za komuniciranje.

Gospa Erika Žnidaršič je konec februarja 2021 podala zahtevek za izplačilo razlike v plači. Zahtevek je Pravna pisarna RTV Slovenija, ki je za takšne pobude in zahteve pristojna, kot nepopolnega zavrnila. Nato pa ji je takratni generalni direktor naročil, da vendarle pripravi zunajsodno poravnavo.



Zunajsodno poravnavo je Pravna pisarna pripravila po odredbi generalnega direktorja. V postopku je bilo pridobljeno soglasje takratne odgovorne urednice informativnega programa Televizije Slovenija ge. Manice Janežič Ambrožič.



Delavka je zahtevala obračun bruto razlike plače med 41. plačnim razredom (po pogodbi, sklenjeni za delovno mesto Urednik oddaj) in 47. plačnim razredom (pogodba o zaposlitvi od 1. 1. 2018 za delovno mesto Novinar glavni komentator voditelj) za obdobje od 1. 5. 2015 do 31. 12. 2017, na odvod davkov in prispevkov od bruto razlike in na izplačilo neto zneska vsakomesečne razlike, skupaj z ZZO od zapadlosti posameznih mesečnih zneskov dalje do plačila.



Takratni pomočnik generalnega direktorja za kadre je potrdil, da je glede na ugotovljeno dejansko stanje, ob potrditvi nadrejene odgovorne urednice ge. Janežič Ambrožič, soglasje vodstva dano za naslednjo vsebino zunajsodne poravnave:



RTV Slovenija soglaša, da se delavki obračuna v obdobju od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2017 bruto razliko plače med 41. plačnim razredom (Urednik oddaj) in 47. plačnim razredom (Novinar glavni komentator voditelj), od bruto zneskov razlike odvedejo davki in prispevki, delavki pa se izplača neto znesek.



Glede obračuna zakonskih zamudnih obresti za navedeno obdobje (od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2021) od zapadlosti posameznih mesečnih zneskov do dneva plačila je bilo navodilo takratnega pomočnika generalnega direktorja za kadre, naj se pripravi predlog poravnave brez obresti.



Eriki Žnidaršič je bilo izvedeno izplačilo po zunajsodni poravnavi v bruto znesku 8.989,64 evra oz. neto 5.104,92 evra.



Pravna pisarna je v tem primeru v celoti ravnala po navodilih takratnega generalnega direktorja in njegovega pomočnika za kadre. Izjava gospoda Igorja Kadunca, da je bilo vse usklajeno s Pravno pisarno in Kadrovsko službo, je tako v celoti neresnična.

Spomnimo

Žnidaršičeva nam je v odgovoru pojasnila, da že od leta 2017 opozarja na kršitve pri višini plače, ki jo prejema kot voditeljica Tarče. "Kot voditeljica ene izmed najzahtevnejših oddaj na slovenskih televizijah sem bila ob prihodu v Tarčo uvrščena v 41. plačni razred, ki trenutno znaša 1.365 evrov neto, kar je bilo šest plačnih razredov manj od novinarja v Tarči; 47. plačni razred oziroma trenutno 1.689 evrov neto. Razlika je poravnava, ki jo omenjate, in je bila prav tako urejena šele po pozivu pred tožbo," je zapisala.

Po zunajsodni poravnavi je Žnidaršičeva prejela bruto 8.989 evrov oziroma 5.104 evre neto.

Kaj je razlog za zunajsodno poravnavo in kdo jo je predlagal, smo takrat preverili tudi pri Kaduncu. Po tem, ko je zdajšnji direktor STA v odgovoru najprej zapisal, naj se za to obrnemo na RTVS, si je pozneje premislil. Pojasnil je, da so na RTV pred njegovim prihodom ljudje pogosto prevzemali zahtevnejša, višje vrednotena dela, ustrezne pogodbe pa niso bile sklenjene, da pa so na osnovi sodne prakse v vseh primerih, kjer so se zaposleni pritožili oziroma napovedali tožbe, pristopili k preverjanju navedb zaposlenih.

V nadaljevanju razloži, kaj se je dogajalo v primeru Žnidaršičeve: "Ko sem na mizo dobil usklajen predlog Kadrovske in Pravne službe, sem preveril, ali so bili postopki izvedeni korektno in ali je dogovor, za katerega so se dogovorili z njenim odvetnikom, usklajen do te mere, da ne bi bilo novih sporov."

Odgovor nekdanjega direktorja RTVS v celoti objavljamo spodaj.

Na RTV je bila pred mojim prihodom pogosto praksa, da so ljudje prevzemali zahtevnejša, višje vrednotena dela, ustrezne pogodbe pa niso bile sklenjene. Za RTV je to bilo videti dobro, vendar ko so se začele tožbe, da bi zaposleni morali imeti ustrezne pogodbe, jim je to sodišče pogosto pritrdilo. Na osnovi sodne prakse smo v vseh primerih, kjer so se zaposleni pritožili oziroma napovedali tožbe, pristopili k preverjanju navedb zaposlenih. V primerih, ko je kazalo, da bi zaposleni na sodišču bili nedvomno uspešni, smo predlagali poravnave z obojestranskim popuščanjem (odrekanje poravnave morebitnih sodnih stroškov, tudi advokatskih, in zamudnim obrestim). Celotni postopek je bil notranje opredeljen in sta ga vodila Pravna in Kadrovska služba. V konkretnem primeru se mi zdi, da se je ugotovilo pokritje dela z neustrezno pogodbo za točno določen čas. Če se ne motim, od maja 2015 do konca leta 2017. Torej je problem nastal, preden sem postal generalni direktor. O tem se z Eriko Žnidaršič nisem nikoli pogovarjal! Ko sem na mizo dobil usklajen predlog Kadrovske in Pravne službe, sem preveril, ali so bili postopki izvedeni korektno in ali je dogovor, za katerega so se dogovorili z njenim odvetnikom, usklajen do te mere, da ne bi bilo novih sporov.